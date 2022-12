Dionne Bromfield, la heredera musical de Amy Winehouse

La fallecida cantante Amy Winehouse la bautizó como "la voz más prometedora del soul". Amy se emocionó al escuchar a la joven promesa Dionne Bromfield y surgió el flechazo entre ambas.



La cantante la amadrinó y no dudó en hacerle los coros. Dionne Bromfield se convirtió en la primera artista del sello discografico fundado por Amy y cantaron juntas en muchas ocasiones.



Tres días antes de su muerte Amy se subió a un escenario para cantar con Dionne. Son las últimas imágenes de Amy encima de un escenario antes de su muerte.



Los críticos aseguran que ahora su ahijada tiene todas las virtudes de Amy Winehouse, voz-talento y pasión, pero con un aspecto saludable. Además, para esta joven británica de 15 años no hay montaña lo suficientemente alta y no le amedrenta la fama. Dionne canta, compone, toca el violin y ya tiene 2 discos en el mercado. Esta dispuesta a ocupar el trono que ha quedado vacante.