Termina agosto y con él se van las vacaciones, las horas en la playa y los chiringuitos. En su lugar vuelve septiembre y con él la vuelta al trabajo, las prisas y los agobios.

El síndrome posvacacional afecta al 65 % de los trabajadores y es más habitual en las mujeres, según ha explicado este viernes la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria de Cataluña (AIFICC) al inicio de la operación regreso de las vacaciones estivales.

Para que la vuelta a la rutina no se haga tan cuesta arriba, os dejamos algunas frases para dar la bienvenida a Septiembre:

1. "Los limites como los miedos, son solo una ilusión". Michael Jordan

2. "La calidad no es un acto, es un hábito". Aristóteles

3. "El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización". Victor Hugo

4. "Los hombres sueñan con el regreso en lugar de la partida". Paulo Coelho

5. "Lo que haces hoy puede mejorar todos tus mañanas". Ralph Marston

6. “El trabajo que nunca se empieza es el que tarda más en finalizarse.". J.R.R. Tolkien

7. "Todos los días son un nuevo comienzo". Dagny Scott Barrios

8. "Parece que cuanto más duro trabajo, más suerte tengo". Thomas Jefferson

9. "No he fracasado, he encontrado 10.000 maneras en las que esto no funciona". Thomas Alva Edison

10.“La innovación distingue a los líderes de los seguidores”. – Steve Jobs