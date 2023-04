Día Mundial de las Tiendas de Discos: los 5 discos más vendidos de la historia

Desde el año 2007 se celebra en todo el mundo el Día Mundial de las Tiendas de Discos. El cantante Chris Brown fue el precursor de la iniciativa, apoyando a las tiendas de discos con la venta de su disco homónimo publicado en 2005. Tras esto, Eric Levin, Michael Kurtz, Carrie Colliton, Amy Dorfman, Don Van Cleave y Brian Poehner fundaron en 2007 el Día Mundial de las Tiendas de Discos, protagonizado por las tiendas de discos independientes de Estados Unidos.

El Día Mundial de las Tiendas de Discos, en inglés Record Store Day, algunos artistas relanzan sus discos en CD o discos de vinilo, dan conciertos en tiendas de discos, sesiones de djs o se producen canciones en físico para venderlas en este día y así potenciar el valor de los establecimientos en los que se vende música.

En estos últimos años, celebrar el 22 de abril como el Día Mundial de las Tiendas de Discos tiene más sentido porque son tiendas que poco a poco están desapareciendo de las grandes urbes. Internet cambió la forma de comprar y de consumir música y son, ahora, las plataformas como Spotify, Apple Music, Tidal o YouTube, las que llevan el peso del mercado musical.

Aunque quedan todavía muchos coleccionistas y amantes de la música en formato físico que siguen comprando en CD o discos en vinilo, las ventas de este último repuntaron en los últimos años y muchos artistas publican sus creaciones en las plataformas digitales y en vinilo como edición especial.

Los 5 discos más vendidos de la historia

En la actualidad, se habla de reproducciones, visualizaciones o descargas, pero antes la repercusión de un artista se medía en el número de copias vendidas.

A lo largo de la historia, artistas como Madonna, las Spice Girls, los Backstreet Boys, The Beatles o Metallica vendieron millones de discos y sus marcas todavía se siguen admirando en todo el mundo. En España, destacan artistas como Julio Iglesias, Alejandro Sanz, Rocío Jurado, Mecano, Estopa o David Bisbal.

Entre los cinco discos más vendidos de la historia de la música se encuentran:

'Thriller' de Michael Jackson

El disco del Rey del Pop que vendió 66 millones de discos, considerado el de mayor éxito de su discografía.

'Black in black' de AC/DC

AC/DC llegó a la cima con este disco en el año 1980. Se vendieron 50 millones de copias.

'The dark side of the moon' de Pink Floyd

Este álbum de Pink Floyd se mantuvo 900 semanas en las listas de los más vendidos y alcanzó las 45 millones de copias vendidas.

'Led Zeppelin IV' de Led Zeppelin

Con este cuarto álbum, el grupo superó las expectativas y se consideró el mejor disco de su historia, llegando a vender 37 millones de copias.

'Jagged little pill' de Alanis Morissette

Alanis Morissette triunfó en la década de los 90, de este álbum vendió 33 millones de copias y en él se encuentran canciones como 'Ironic' o 'Head over feet'.