Detenida y encarcelada la conocida actriz Mónica Cervera que se encontraba viviendo en la calle

La conocida actriz Mónica Cervera ha sido detenida en Marbella ingresada a prisión provisional por una orden requisitoria de un Juzgado de Lo Penal de Málaga, según han confirmado fuentes cercanas al caso a Europa Press. La intérprete tenía una reclamación en vigor de un juzgado de lo Penal de Málaga, por la presunta responsabilidad en un delito contra el patrimonio, según ha adelantado Canal Málaga.

Vivía en la calle

La vida de Mónica Cervera dio un giro radical en los últimos tiempos. Tras una trayectoria en cine y televisión, la actriz pasó a vivir en la calle, situación que se hizo pública hace poco más de un año. "No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine", declaró en una entrevista con la revista Semana, dejando claro su desvinculación con el mundo del espectáculo. Manifestó su elección de llevar una vida sin ataduras y pidió respeto: "Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir". Aunque vive en la calle, aseguró que "no necesita nada de nadie" y que ha buscado ayuda a través de Bienestar Social para mejorar sus condiciones de vida.

Su carrera profesional

Mónica Cervera nació en Málaga en 1975, estudió Danza en Madrid y Arte Dramático en Málaga y destacó en la industria cinematográfica desde finales de los años 90. Debutó como actriz en 1999 con el cortometraje Hongos, dirigido por Ramón Salazar. Su talento la llevó a participar en diversas producciones, entre ellas Octavia, Piedras y 20 centímetros.

En 2004, su interpretación en la película Crimen Ferpecto, de Álex de la Iglesia, le valió una nominación al Goya como Mejor Actriz Revelación. También tuvo una destacada trayectoria en televisión, participando en series como Manos a la obra y La que se avecina. Además del cine y la televisión, Cervera tuvo incursiones en el teatro. Actuó en piezas como La mujer que llegaba a las seis, basada en un cuento de Gabriel García Márquez, demostrando su versatilidad como actriz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com