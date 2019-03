Desvelado por fin el cuadro de 'La Familia de Juan Carlos I' de Antonio López

"Me veo fenómeno, pero ahora estoy mejor, más descansado", ha afirmado el Rey Juan Carlos tras contemplar por vez primera, junto a doña Sofía, el retrato acabado de su familia, obra de Antonio López, en el cual el pintor manchego ha empleado casi veinte años. En la sala del Palacio Real donde se muestra el cuadro, de grandes dimensiones, dentro de la exposición "El retrato en las Colecciones Reales. De Juan de Flandes a Antonio López", don Juan Carlos ha contado sus primeras impresiones tras ver la obra terminada, en la que aparece junto a doña Sofía y sus tres hijos.

En una breve conversación con los periodistas, ha revelado que había visto el cuadro de Antonio López en otras fases de su larga confección. "Lo ha rehecho y ha mejorado muchísimo", ha asegurado. Por su parte, la Reina Sofía ha comentado que la obra le gustaba mucho y ha bromeado, mirando de reojo al lienzo, sobre el tiempo transcurrido desde que años atrás el artista fijó con sus pinceles la imagen colectiva de su familia: "El antes y el después".

Con anterioridad a ese momento, el secreto mejor guardado de Patrimonio nacional, este cuadro 'La Familia de Juan Carlos I', se hizo esperar para los periodistas hasta el final ya que no fue mostrado a la prensa hasta después de la presentación de la exposición. Hasta que no ha finalizado la rueda de prensa con el presidente de Patrimonio Nacional, José Rodríguez-Spiteri, y los comisarios de la muestra, la sala convertida en 'caja fuerte' del retrato no fue abierta. A partir de ese momento el cuadro de Antonio López se ha convertido en uno de los más fotografiados.

Rodríguez-Spiteri reconoció que en los cuatro años que lleva al frente de esta institución "nunca había habido una expectación tan grande" y consideró que con esta muestra se ha querido hacer un homenaje a Juan Carlos I y a la reina Sofía, presentes también en dos cuadros de Hernán Cortés con los que se inicia la exposición. Sobre la obra de Antonio López, recordó las palabras del artista al calificarla de un retrato "poderoso y de gran dignidad" y agradeció la experiencia que ha podido vivir junto al pintor en la fase final del proceso creativo de la obra.

Con unas dimensiones de 3x3,39 metros, la pintura más grande realizada por el artista castellanomanchego, de pie y a tamaño natural Don Juan Carlos aparece centrado con Doña Sofía a su izquierda y formando un poco de curva, un jovencísimo príncipe Felipe, hoy convertido en el rey Felipe VI. En el otro extremo, junto a su padre, las infantas Elena -a la que el rey Juan Carlos abraza por el hombro- y Cristina, esta última sujetando una flor en su mano.