Decepción entre miles de fans al ir al reestreno de 'Avatar'... creyendo que iban a ver la secuela, no estrenada aún

Como si de una comedia de Woody Allen se tratara, en una inocente ilusión por revivir las magias que desveló el mundo de Pandora en el año 2009, millones de personas acudieron a ver el reestreno de 'Avatar' en todo el mundo. La parte relativa a la comedia llegó cuando miles de esos fans descubrieron que, accidentalmente, habían acudido a ver la primera película, puessto que ellos habían comprado las entradas... pero con una intención diferente.

Cuando James Cameron anunció que haría cuatro películas más de 'Avatar', los fans quedaron maravillados. Aquel ilusionante filme que nos permitió vivir el cine en 3D volvía, y esta vez prometía traer muchas más emociones. Sin embargo, ha pasado más de una década desde el estreno de la primera película. 13 años, concretamente. Y eso ha hecho que sean muchos los fans que estén ansiosos por ver la continuación de la célebre historia.

Por ese motivo, y creyendo que iban a ver la segunda parte, miles de personas compraron entradas para ir al reestreno en su primer fin de semana... creyendo que se trataba de la secuela. La decepción fue mayúscula cuando muchos descubrieron que se trataba de la primera película, exigiendo que se les devolviera el dinero y que no se habían dado cuenta. La segunda parte, titulada 'Avatar: El sentido del agua', no llega a los cines hasta el 16 de diciembre de 2022.

James Cameron, el hombre de los récords

Con el estreno de una película que ha pasado a convertirse en una franquicia que va camino de seguir batiendo todos los récords existentes en la taquilla. Por ahora, 'Avatar' ya es la película más taquillera de la historia. Mantuvo el récord durante diez años (desde 2009 hasta 2019), hasta que llegaría 'Vengadores: Endgame', para arrebatarle el récord a partir del 21 de julio de 2019. Sin embargo, y en una audaz jugada, 'Avatar' fue reestrenada en China y logró recuperar el primer puesto el 13 de marzo de 2021, manteniéndose ahí desde entonces.

Los buenos pronósticos con el reestreno se han cumplido, habiendo logrado 30 millones de dólares en su primer fin de semana. Puede decirse, casi con total seguridad, que la película podría ser la primera de la historia en superar los 3.000 millones de dólares a nivel de recaudación mundial si este ritmo se mantiene hasta que se estrene su secuela en diciembre de 2022. Más aún si la confusión no ha terminado y hay nuevos fans que, inocentemente, confunden el reestreno con la segunda parte.

Por ahora, tenemos claro que habrá dos películas más, que se estrenarán en 2022 y 2024, y que han sido rodadas a la vez. La actriz Kate Winslet, que participa en ambas, ha declarado que no sabe en cuál aparece y de qué manera se emitirán sus escenas, lo cual provoca un mayor misterio. Si estas dos películas triunfan, habrá cuarta y quinta parte para los años 2026 y 2028. Mientras, los más nostálgicos pueden acudir al reestreno, donde se llevarán una sorpresa no vista hasta ahora después de los créditos. Y no, no es ninguna confusión. Pese al inocente error de los fans que se confundieron, hay una sorpresa después de los créditos que les ha compensado. Y según dicen muchos en las redes sociales, es algo que merece la pena antes de que llegue 'Avatar: El sentido del agua' a las salas mundiales de cine el próximo 16 de diciembre de 2022.