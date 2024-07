De récord en récord: todo sobre la Velada del Año IV de Ibai Llanos

Ibai llanos se ha vuelto a superar. Al famoso streamer vasco no le basta con tener cerca de 60 millones de seguidores en redes varios de los grandes récords de internet. El influencer ha logrado llenar el Estadio Santiago Bernabéu y romper el récord histórico de espectadores en Twitch en La Velada del Año IV que el mismo ostentaba.

Ibai sacó a la venta las entradas de la cuarta edición de La Velada del año y logró vender las logró vender todas en apenas dos horas, hecho del que solo puede presumir una cantante de la talla de Taylor Swift. El evento ha logrado llenar unas 80.000 localidades superando cualquier récord de asistentes en un combate de boxeo en España. Además, ha logrado conectar a más de 3,6 millones de dispositivos únicos en su directo en Twitch, plataforma de streaming estadounidense propiedad de Amazon, con lo que ha batido el récord histórico mundial que ostentaba, precisamente, la tercera edición de su Velada.

Un evento lleno de estrellas

Este año en la Velada se han enfrentado un total de 21 streamers en seis peleas. Esto ha sido posible debido a las dos nuevas modalidades de combate que implementaron Ibai Llanos y su equipo para esta edición. A parte de los cuatro combates que se han disputado con la modalidad clásica de 1 contra 1, han tenido lugar un combate 2 vs 2 y un rey de la pista que ha involucrado a 9 peleadores.

No obstante, La Velada del Año no son solo combates entre influencers. Como es habitual, Ibai Llanos también ha traído un gran cartel de estrellas invitadas. En esta edición han actuado artistas de talla mundial como Will Smith, David Bisbal, Paulo Londra, Bizarrap, Nicky Jam o Julieta Venegas.

Carrera Vs Agustín51

El evento lo ha inaugurado Julieta Venegas, con una gran actuación musical. Tras la intervención de la artista mexicana, el primer combate ha enfrentado al streamer español Agustin51 contra el argentino Carrera.

El combate se ha desarrollado en un total de tres rondas. A lo largo de la pelea el español se ha mostrado superior y se ha llevado el combate por decisión unánime de los jueces.

La Cobra vs Guanyar

Este combate ha enfrentado a los pesos pesados de la Velada. No obstante, la pelea ha estado marcada por una lesión en el hombro de Guanyar al comienzo del primer asalto. Tras una larga charla con la sanitaria del evento, fielmente se le ha permitido continuar con el combate, sin embargo, ha estado lastado por la lesión durante todo el combate. Finalmente, tras dos igualados asaltos, a falta de 30 segundos del final del tercer asalto no se ha permitido continuar la pelea ante las protestas del gallego y su equipo. La Cobra se ha llevado la victoria.

Zeling y Nissaxter vs Alana y Ama Blitz:

El primer combate de la historia de la velada que enfrentaba a cuatro luchadoras era uno de los más esperados del evento. A parte de ser el primer combate por equipos, la polémica que se generó entre las streamers mexicanas y españolas generó una gran expectación. Sin embargo, el combate no ha sido para nada igualado. Durante los cuatro asaltos en el que se han enfrentado todas las luchadoras, las mexicanas han sido muy superiores a las españolas. El combate ha concluido con un KO técnico de Alana a Zeling que ha dado la victoria a la pareja compuesta por Alana y Ama Blitz.

Viruzz vs Shelao

Este combate era uno de los grandes eventos de esta velada. El pique entre Viruzz y Shelao viene de lejos. Tanto es así que ambos peleadores tomaron la decisión de combatir sin casco. Este combate ha sido uno de los más profesionales de la historia de la Velada. En la pelea, Viruzz ha demostrado su experiencia y ha sido superior, llegando a tumbar a su rival tras un gran derechazo en el segundo asalto. Finalmente, el combate ha terminado con otro golpe de derecha de Viruzz que ha dejado KO a su rival.

