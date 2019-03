De cuidadora de ancianos a estrella de la música en Israel

Rose Fostanes puede decir que la televisión cambió su vida. Esta mujer de origen filipino ha pasado de cuidar enfermos y ancianos a convertirse en una estrella de la música en Israel. Todo empezó con su participación en el concurso de talentos 'The X Factor Israel', del que salió victoriosa en la última gala después de dejar con la boca abierta a público y jurado interpretando versiones de ‘My Way’, de Frank Sinatra, ‘If Ain’t Got You’, de Alicia Keys, y ‘Sweet Dreams’, de Eurythmics.

Fostanes asegura que no esperaba ganar este concurso: "Lo primero porque no soy israelí y además soy una simple trabajadora" , destacó la mujercuya historia recuerda a la historia de Susan Boyle que se dio a conocer en Reino Unido tras participar en el concurso 'Britain's Got Talent'..