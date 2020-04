Cuentos en cuarentena contra el coronavirus: “El tío Catacaldos”

La pandemia del COVID-19 obliga a gran parte de la Humanidad a permanecer en sus casas para evitar contagios y ayudar a no colapsar los hospitales. Estamos contando cuentos para ayudar a sobrellevar el confinamiento.

Este cuento está especialmente dedicado a agricultores, ganaderos y todas las personas que nos escuchan desde campiñas y zonas rurales.

El cuento de hoy: "El tío Catacaldos"

El protagonista de esta historia era de un pueblo de la campiña segoviana. Se llamaba Olegario pero todo el mundo le conocía como "El tío Catacaldos" y bien que hacía honor a su nombre pues desde el amanecer hasta la noche oscura se lo pasaba trasegando con el líquido divino, divino vino.

A quien quisiera escucharle siempre contaba la misma historia: el día que yo sea alcalde de mi pueblo voy a construir en la plaza una fuente de cuatro caños: dos "pa" el vino blanco y dos "pa" el vino tinto. Pero no pudo llegar a hacerlo pues el mismo día que cumplió los 100 se murió, y como le gustaban tanto el jolgorio y la algarabía dejó escrito en su testamento que sus ahorros los destinaran para su entierro y que los dulzaineros y tamborilero tocaran jotas y pasodobles, y a los que portaran su ataúd los invitaran a una buena comilona.

Los vecinos del pueblo en agradecimiento pusieron su nombre a la plaza: "Plaza del tío Catacaldos*. En ella se ponía el mercado, se hacían las fiestas del pueblo, los vecinos paseaban, y tocaba la banda. Y así hasta nuestros días.

Pero desde hace unas semanas no se ven niños jugando por la plaza ni los puestos del mercado. Y tampoco se van a celebrar las fiestas de Semana Santa. El pueblo está más unido que nunca y no va a rendir sus fronteras al virus ese que dicen que no sabe de ricos ni pobres.

¡Ay si el tío Catacaldos levantara la cabeza!

FIN

Por que sigamos unidos.

Narradora: Carmina Palomar, alumna de La Escuela de Cuentacuentos.

Título: “El tío Catacaldos” (adaptación).

Autor: Julio Escobar