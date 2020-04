Cuentos en Cuarentena contra el coronavirus: "Los Nadies"

Frenar la pandemia depende de medidas como el confinamiento. Desde nuestras casas luchamos contra el COVID-19 rompiendo la cadena de contagio que aún no puede evitar una vacuna.

Este cuento está dedicado a quienes luchan cada día contra múltiples dificultades, a quienes sufren y sin embargo no pierden la esperanza.

El cuento de hoy: "Los Nadies"

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folklore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.

FIN

Porque nunca olvidemos echar una mano a quienes más lo necesitan.

Narradora: Esmeralda López, alumna de La Escuela de Cuentacuentos.

Título: Los Nadies (EL LIBRO DE LOS ABRAZOS)

Autor: Eduardo Galeano