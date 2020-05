Cuentos en cuarentena contra el coronavirus: 'El río del olvido'

Arranca una nueva fase en la desescalada del coronavirus en España. Se vislumbra el fin del confinamiento aunque todavía queden dudas y temores.

Este cuento está dedicado a quienes están lejos de su tierra, para quienes sueñan con volver a casa, para quienes están pasando solos este momento, esta terrible pandemia que ha matado y condenado a otros a la soledad no desesada.

El cuento de hoy: 'El río del olvido'

La primera vez que fui a Galicia, mis amigos me llevaron al río del Olvido. Mis amigos me dijeron que los legionarios romanos, en los antiguos tiempos imperiales,habían querido invadir estas tierras, pero de aquí no habían pasado: paralizados por el pánico, se habían detenido a la orilla de este río. Y no lo habían atravesado nunca, porque quien cruza el río del Olvido llega a la otra orilla sin saber quién es ni de dónde viene.

Yo estaba empezando mi exilio en España, y pensé: si bastan las aguas de un río para borrar la memoria. ¿qué pasará conmigo, resto de naufragio, que atravesé todo un mar? Pero yo había estado recorriendo los pueblecitos de Pontevedra y Orense, y había descubierto tabernas y cafés que se llamaban Uruguayo, Venezuela o Mi Buenos Aires Querido y cantinas que ofrecían parrilladas o arepas, y por todas partes había banderines de Peñarol y Nacional y Boca Juniors, y todo eso era de los gallegos que habían regresado de América y sentían, ahora, la nostalgia al revés. Ellos se habían marchado de sus aldeas, exiliados como yo, aunque los hubiera corrido la economía y no la policía, y al cabo de muchos años estaban de vuelta en su tierra de origen, y nunca habían olvidado nada. Y ahora tenían dos memorias y tenían dos patrias.

FIN

Porque podamos sentirnos acompañados aún cuando estemos lejos y hagamos, de cada lugar en el que estamos, nuestro hogar

Narradora: Victoria Siedlecki, Directora de La Escuela de Cuentacuentos.

Título: El río del olvido

Autor: Eduardo Galeano