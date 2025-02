Cuándo se cambia la hora en 2025

España fue uno de los primeros países de la Unión Europea en cambiar la hora , lo hizo en el año 1974, como método de ahora, después de una leonina crisis del petróleo que sufrió el mundo entero en 1973. A día de hoy seguimos con esta costumbre - más tradicional que beneficiosa - cambiando la hora en primavera al horario de verano y en otoño al horario de invierno.

Según la Directiva Europea 2000/84/CE, todos los países de la Unión Europea deben realizar este ajuste el mismo día y a la misma hora .

Fechas clave para el cambio de hora en 2025

En 2025, como cada año, el cambio de hora se producirá en dos fechas:

Horario de verano

En la madrugada del sábado 29 al domingo 30 de marzo los relojes se adelantan una hora. A las 02:00 serán las 03:00. A partir de ese momento los días serán más largos y las noches más cortas. Es el horario favorito de los españoles, ya que tienen luz durante más horas al día y en comunidades como Galicia, anochece más allá de las diez.

Horario de invierno

Durante la madrugada del sábado 25 al domingo 26 de octubre , los relojes se retrasarán una hora. A las 03:00 serán las 02:00 pasando a noches más largas y días más cortos. Es un horario que no suele gustar mucho ya que los españoles, acostumbrados como estamos a hacer vida social, nos da la vida las horas de luz por la tarde. Es una época en la que se entra a trabajar de noche y se sale de noche.¿Será, por fin, 2026 el año del final de este cambio?

Según la Orden PCM/186/2022, el 25 de octubre de 2026 podría ser el final del cambio de hora tal como lo conocemos. El debate ha sido intenso desde hace unos años. Muchos expertos aseguran que realmente no hay un ahorro y que el cambio de hora provoca más perjuicio que beneficio.

Entre esos perjuicios destaca el de la salud. Aunque parezca mentira, a muchas personas les afecta el cambio de hora . Sus ritmos circadianos se descompensan y sienten malestar durante una buena temporada. Además, los cambios en la manera de trabajar, como la incorporación del teletrabajo, ha hecho que el ahorro sea mínimo. Por otro lado, las grandes oficinas, que quizá notarán más un ahorro, tienen siempre las luces encendidas, por lo que la diferencia llega a ser nula entre un horario u otro.

El problema es ponerse de acuerdo en toda la Unión Europea. ¿Qué horario elegir? ¿Siempre el de invierno o siempre el de verano? Cada país tiene una opinión y por eso, cada año, termina por volver a hacer el cambio. Además, hay zonas de Europa, concretamente en España, que lo que se exige es un huso horario acorde con Europa Occidental , es decir, el que ahora ya tienen las vecinas canarias o el de Londres.

Y tú, ¿qué horario prefieres, el de verano o el de invierno? Sea cual sea no olvides cambiar la hora en aquellos dispositivos que no lo hacen automáticamente. ¡Sobre todo, para no llegar una hora tarde a citas importantes!

