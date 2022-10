Tamara Falcó habla en México de su "despertar espantoso" con Íñigo Onieva: "Merece conocer el amor de Dios"

A pesar la revolución emocional que ha vivido en los últimos días, Tamara Falcó no ha abandonado sus compromisos. Este sábado ha volado hasta México para asistir como ponente al Congreso Mundial de las Familias. "Estoy viviendo un despertar espantoso", ha asegurado la 'influencer' refiriéndose al desengaño vivido con su exnovio, Íñigo Onieva.

La hija del marqués de Griñón ha aprovechado este foro para sincerarse sobre el brusco final de su historia de amor con el ingeniero y cómo está superando la ruptura. Sin ocultar su pesar, y hasta emocionada durante su intervención, la hija de Isabel Preysler no ha expresado que no quiere pensar en el rencor y que mira ya con ilusión al futuro: "No siento odio hacia él ni aberración, me da pena".

Falcó se aferra su fe para superar su ruptura

Muchos han sido alguna vez Tamara, y se han sentido identificados con ella tras haber sufrido una infidelidad. Una empatía que la socialité está sabiendo aprovechar, consciente también de quién es su público: "Creo que él y todos los que están perdidos en las sombras merecen conocer la verdad y el amor de Dios".

"Todo cayó como un dominó"

La aristócrata de 40 años que siempre ha vivido su fe católica ha reconocido que está viviendo "una mezcla de sensaciones" y ha confesado que no deja de pensar en la oración a la virgen que hizo en su pasado viaje a Maggiore, en Italia: "Rogué muy fuerte que, si mi novio de aquel entonces era para mí, que se realizara, que llegáramos al matrimonio y que, si no, que por favor lo apartara". Además, ha explicado cómo, tras el disgusto, momento en que "todo cayó como las fichas de un dominó", abrió los ojos: "Cuando empecé a mirar hacia atrás, había muchas llamadas de atención, que iban más allá de la infidelidad".

Aunque desde que, hace una semana, saltaron a la luz las imágenes su prometido besándose con una modelo brasileña en un festival de música este verano Tamara Falcó no ha dejado nada más en su intimidad, la historia de esta ruptura continuará.