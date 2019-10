Los conciertos son una parte fundamental de las fiestas del pilar de Zaragoza 2019. Este año pasarán por sus escenarios artistas como Aitana, Don Patricio, Marea, Anuel o Ska-p. Los conciertos se realizan en la plaza del Pilar, el espacio Zity Valdespartera, la sala Mozart, sala Multiusos, sala Luis Galve, las Armas Zaragoza, pabellón Principe Felipe, plaza del Justicia y plaza José María Forqué. Consulta aquí la lista completa de conciertos de las fiestas del Pilar 2019 en Zaragoza.

Conciertos del viernes, 4 de octubre en las Fiestas del Pilar 2019

20.30 LUIS PRADO. La Campana Underground (C/. Prudencio, 7).

20.30 CHUSÉ JOVEN + HARTMANN. Hard Rock. Sala Zeta (C/ Latasa 14)

20.30 CONCIERTO EXTRAORDINARIO EN CONMEMORACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA. Con la ORQUESTA REINO DE ARAGÓN (Director: Ricardo Casero) y CORO AMICI MUSICAE DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA (Director: Igor Tantos) con Vanesa García (soprano), Beatriz Gimeno (mezzosoprano), Pablo Puértolas (tenor) e Isaac Galán (barítono).

21:00 h CARPA ARAGÓN. TAKO. Parking de Macanaz.

21.00 Polar Live Weekend. DOCTOR LOBO+DRIVE+EL ÚLTIMO MONO. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).

21.00 h. EL GRAN WYOMING Y LOS INSOLVENTES SWEET DRINKZ (A la 01.00h). Sala López (C/. Sixto Celorrio, 2)

21.30 MARIO COBO presenta a GUILLERMO ALBA. Rock & Blues (C/ Cuatro de Agosto, 5-7).

21.30 AVIADOR DRO Y SUS OBREROS ESPECIALIZADOS. La Casa del Loco (C/. Mayor, 10-12).

22.00 GOD SAVE THE QUEEN. Sala Multiusos.

22.00 MANUEL CARRASCO. Gira La cruz del mapa. Pabellón Príncipe Felipe.

22.00 JACK J. HUCTCHINSON. La Ley Seca (C/. Sevilla, 2).

22.00 BEEZEWAX. La Lata de Bombillas (C/ Espoz y Mina 17)

22.30 ZARAGOZA DRUM FESTIVAL. Concierto de BOLU2 DEATH. C. C. Delicias (Avda. Navarra, 54)

22.30 MÚSICA DE LOS 60 y 70 La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

Conciertos del sábado, 5 de octubre en las Fiestas del Pilar 2019

19:00 Conversaciones de Jazz (Dueto de Jazz). La Bóveda del Albergue (C/. Predicadores, 70).

20.30 SCOTT YODER. La Lata de Bombillas (C/ Espoz y Mina 17)

20.30 Concierto de MAREA. Gira El Azogue 2019 (22.00) + EL DESVÁN (20.30). Pabellón Príncipe Felipe. Entradas físicas en la tienda de ‘Taquilla Central’ de El Caracol, de lunes a sábado de 11 a 13:30 y 17 a 20h, domingos 17 a 20h.

21:00 CARPA ARAGÓN. TEAM D´LUXE LA FIESTA. Parking de Macanaz

21.00 GRAHAM BONNET feat ALCATRAZZ (L.A. California) + EVYLTYDE (UK) (Hard Rock- Metal) A la 01.00 FIESTA RUTA 80 con MIGUEL EL DIVINO (Terminal y Yucas, Burriana), JOSEL (ACTV, Valencia), VICENTE LUJÁN (Café LOLA, Valencia) y FRANK (Broadway, Valencia – KWM, Zgz). Sala López (C/. Sixto Celorrio, 2)

21.00 Polar Live Weekend. KARMA 13+MATCHING RATIO+PEEPSHOW Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).

21.00 BONEBREAKERS. Hard Rock Covers. Sala Zeta (C/. Latasa 14).

21.30 CADENA 100 PRESENTA en concierto a LOS SECRETOS. Plaza del Pilar. Fuente de Goya.

21.30 SLAP! FESTIVAL presenta. THE SOUL JAZZ ORCHESTRA + LOS VOLCANES. Plaza Mariano de Cavia (Las Armas)

22.00 EL KANKA. Sala Multiusos de Auditorio.

22.00 THE WICKED LAWYERS. La Ley Seca (C/. Sevilla, 2). Entrada libre.

22.00 Concierto de Fangoria. ESPACIO ZITY. Recinto Ferial de

22:00 MORE THAN A PARTY. DEPECHE MODE PARTY. Organizado por Depeche Mode Zaragoza Fanclub. El Corazón Verde (África, 8).

22:00 HOTBOX URBAN MUSIC FESTIVAL. Torreluna. De 22:00 a 5:00. Más de 10 conciertos en directo y 2 actuaciones principales, con Israel B, Flaccosucio, La Gustera+A. Tourist, Deliryum File, Cocojr, Reem’K, Gasy Lo, M.Tulpa, Notak y Trap Waves Contest Winner. Y special closing DJs x Agatas, con Fleki Flex y Ms. Von Disco. Entradas online aquí y en Taquilla Central en El Caracol (ver horarios).

22.30 ROCKING PILAR 2019. Walk The Line. Tribute Show To Johnny Cash. La Casa del Loco (C/ Mayor 10-12).

23.00 SAMANTHA RIOT. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70).

23:00 MYSTESIS. Café Dpch Rock (C/. Peromarta, 5).

23.00 Reset Club presenta: REEKO (Pole Group) + D. Meiser. Entradas a la venta en ‘Taquilla Central’ en El Caracol (ver horarios).

CONCIERTOS DEL DOMINGO 6 DE OCTUBRE DE 2019

12.00 MÚSICA DE BANDA. Asociación Musical Delicias. Plaza San Bruno

20.00 FDAU presenta MS. VON DISKO + KAIDY CAIN + SWEET DRINKZ Plaza Mariano de Cavia (Las Armas).

20.00 LOS TRES NORTEAMERICANOS. C.C. Universidad (Violante de Hungría, 4)

20.00 ARAGÓN RADIO presenta LA RONDA DE BOLTAÑA. Plaza el Pilar (Fuente de Goya).

20.00 Domingos de Jazz. TORPEDO JAZZ. A las 22.30 Jam Session. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

21.00 MURAÏ (FR). A las 22.00 OPEN MIC. Jam Session. Sala Creedence. (Plaza San Lamberto, 3).

21:00 CARPA ARAGÓN. ORQUESTA TAL KUAL BAND. Parking de Macanaz

21.00 LAGATA FEST presenta ISEO & DODOSOUND + TREESHA & REVOLUTIONARY BROTHERS. Plaza del Justicia.

21.00 Concierto de Aitana. ESPACIO ZITY. Recinto Ferial de Valdespartera. Entradas online a la venta aquí, y también puedes comprar entradas físicas en la tienda de ‘Taquilla Central’ de El Caracol, de lunes a sábado de 11 a 13:30 y 17 a 20h, domingos de 17 a 20h.

21:00 MÖNDO LOCO. Sala Zeta (C/. Latasa 14).

21:30 FOLK. UXÍA (Galicia). Plaza el Pilar (Fuente de la Hispanidad).

Conciertos del lunes, 7 de octubre en las Fiestas del Pilar 2019

19.00 MÚSICA CLÁSICA PILAR’19. AGRUPACIÓN LAUDÍSTICA HARMONÍA. Obras de A. Ketèlbey, E. di Capua, G. Puccini, G. Giménez, P. Sorozábal, M. de Falla, C. Ourdid y T. Bretón. Sala Luis Galve del Auditorio.

20:00 DANIEL QUEZADA MANCHESTER Y MARTA CASERO. C.C. Los Porches del Audiorama. (Plaza Emperador Carlos V, 8,)

20.30 Tributo a Fito, Platero y Extremoduro con EL ROCE DE PLATERO + HERIZO Sala Zeta (C/ Latasa 14)

21.00 FLAMENCO CON EL JARRI. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

21.00 PARADA LATINA presenta LA DESCARGA + MAMBO PARTY. Plaza del Justicia.

21:00 CARPA ARAGÓN. DADA KABARET DESCONTROL. Parking de Macanaz.

21.30 Concierto de Beret + Nikone. ESPACIO ZITY. Recinto Ferial de Valdespartera. Venta de entradas online aquí, y también puedes comprar entradas físicas en la tienda de ‘Taquilla Central’ de El Caracol, de lunes a sábado de 11 a 13:30 y 17 a 20h, domingos 17 a 20h.

Conciertos de las Fiestas del Pilar 2019 el martes, 8 de octubre

19.00 MÚSICA CLÁSICA PILAR’19. CLARA GIL, piano, y JUAN GOMOLLÓN, violín. Obras de W. A. Mozart, C. Debussy y M. de Falla. Sala Luis Galve

19.00 RAP ARTE URBANO. Con Manuel González Cavero- DOCTOR LONCHO, Francisco Esón Ntue- DOBLEACHE, Sergio Aragón Belmonte- DJ GRIME, YAGUAR y Juan Dies Los Arcos- OOLA. Estrategia Antirrumores. Casa de las ulturas (C/ Palafox 29).

21.00 Concierto de Don Patricio + UniverZity Festival. Telonero: Lionware. ESPACIO ZITY. Recinto Ferial de Valdespartera. Apertura de puertas a las 20h.

21.00 FESTIVAL DE JAZZ & JAZZ AL MARGEN presenta INCÓGNITO. Plaza del Justicia.

21:00 CARPA ARAGÓN. OBK + FIESTA 90´S. Parking de Macanaz.

21.30 13 ESCALONES. (Recordando la Movida) La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

22.00 FOLK. ARABOAS (Aragón). Plaza el Pilar (Fuente de la Hispanidad)

23:00 UniverZity Festival. Espacio Zity. Varias carpas y DJs.

Conciertos del miércoles, 9 de octubre

19.00 MÚSICA CLÁSICA PILAR’19. CORO JUVENIL AMICI MUSICAE del AUDITORIO DE ZARAGOZA. Vanesa García, director. Obras de los Grandes Musicales. Sala Luis Galve

20.00 ARAGÓN MUSICAL presenta LEÓN BENAVENTE + TACHENKO + NUEI. Plaza del Pilar. Fuente de Goya.

20:00 ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN GITANA presenta DIEGO GUERRERO + SONAKAY CALÓ + EL MUSI + TRIBUTO A CAMARÓN. Plaza del Justicia.

20.00 YOU ARE THE COSMOS presenta. EVAN THOMAS WAY + PARTING LINES. Pl. Mariano de Cavia (Las Armas).

20.30 TODO BLUES & HOT HANDS (ERNESTO COSSÍO & JOAQUÍN PARDINILLA). El Corazón Verde (África, 8).

21:00 CARPA ARAGÓN ORQUESTA FÓRMULA SHOW. Parking de Macanaz.

21.30 DOD (Tributos del Pop Rock). La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70).

21:30 UMBRA. Hard Rock. Sala Z (C/. Latassa, 14).

22.00 Concierto de Anuel. ESPACIO ZITY.Recinto Ferial de Valdespartera.

Conciertos de las Fiestas del Pilar 2019 el jueves, 10 de octubre

17.00 ESPACIO ZITY. Concierto infantil. BILLY BOOM BAND. Recinto Ferial de Valdespartera.

17.30 FOLK. VEGETAL JAM (Aragón). Plaza el Pilar (Fuente de la Hispanidad)

18:00 PILAR JOVEN’19. PILAR JOVEN EL MUSICAL: Presentación del musical Caja de galletas. Funciones: 18,00 y 20,00 h. El Túnel. (C/.María Carmen Soldevilla, 7).

19.00 FOLK. O’CAROLAN (Aragón). Plaza el Pilar (Fuente de la Hispanidad)

19.00 MÚSICA CLÁSICA PILAR’19. JOAN RAMÓN SALOMÓ, piano. Obras de L. V. Beethoven, R. Schumann, S. Rachmaninov y E. Granados. Sala Luis Galve

20.00 BLUES ARMADO presenta KYLA BROX + IZO FITZROY. Pl. Mariano de Cavia (Las Armas).

20.00 ALONSO DUO. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

20.00 JUEPINCHO ROCK + JAM SESSION con IK DELGADO Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3)

20.30 FOLK. BIELLA NUEI (Aragón). Plaza el Pilar (Fuente de la Hispanidad)

21.00 BLUES MOON con LUCHO ESPARCIA & ANGIE DUARTE + WAX & BOOGIE. C.C. Universidad (Violante de Hungría, 4).

21:00 GREEN APPLES. BEATLES Homenaje. Sala Z (C/. Latassa, 14). 21:00 h. CARPA ARAGÓN. SEVEN. Parking de Macanaz.

21:00 CARPA ARAGÓN. SEVEN. Parking de Macanaz.

22.00 MÁXIMA FM ZARAGOZA presenta. MÁXIMA INDEPENDANCE 2019 con los Dj’s de Máxima. Arturo Grao + Ramsés López + José M Duro + Abel Ramos & Albert Neve + Danny BPM (Artista nacional más valorado de Máxima) + Estrella Sorpresa. Plaza del Pilar (Fuente de Goya).

22.00 Concierto de Ska-P. ESPACIO ZITY. Recinto Ferial de Valdespartera.

22.00 MANOLO KABEZABOLO + THE GODFATHERS . Plaza del Justicia.

22.30 PROYECTO DHARMA. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

Conciertos de las Fiestas del Pilar 2019 el viernes, 11 de octubre

19:00 MÚSICA CLÁSICA PILAR’19. OLENA PANASYUK, soprano y PILAR LÓPEZ, piano. Obras de J. S. Bach, N. Rimski-Korsakov, P. I. Chaikovski, E. Granados, E.

20.00 ZGZ PSYCH FEST presenta MY EXPANSIVE AWARENESS + PLAYBACK MARACAS + MELENAS. Pl. Mariano de Cavia (Las Armas)

20.00 FOLK. JOAQUÍN PARDINILLA SEXTETO (Aragón). Plaza el Pilar (Fuente de la Hispanidad)

20.00 BLUES MOON con LUCHO ESPARCIA & ANGIE DUARTE + WAX & BOOGIE. C.C.Universidad (Violante de Hungría, 4

20.00 LOS MIRINDAS. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

21:00 CARPA ARAGÓN. ORQUESTA MANACOR. Parking de Macanaz.

21.00 PARDAOS. Homenaje a LOS SUAVES. Sala Z (C/. Latassa, 14).

21.00 POTATO (Ska-Regae). A las 01.00 ELEVEN (Dj) + 03.00 MAADRAASSOO (Dj) Sala López (C/. Sixto Celorrio, 2).

21:30 DERIVAS: El mayor homenaje a HÉROES DEL SILENCIO. La Casa del Loco (C/. Mayor 10-12).

22.00 DE LA RAÍZ presenta NIÑO DE ELCHE + LORENA ALVAREZ + LES CONCHES VELASQUES. Plaza del Justicia.

22.00 LOS 40 PRINCIPALES presenta AMARAL en concierto. Gira Salto al color. Plaza del Pilar. Fuente de Goya

22.00 Concierto de MELENDI. Gira Mi cubo de Rubik. Pabellón Príncipe Felipe

22.00 FIESTA GLAM II EDITION-WILL & THE DIRTIES Sala Creedence (Pl. San Lamberto, 3).

23.00 LOS IBERICOS (Pioneros del Rock). La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

23.00 KABARET VENDETTA (Game Over) II FESTIVAL NACIONAL DE KABARET. DADÁ + CASHALADA + SIL DE CASTRO + PATO BADIAN+ DANIEL RABANAQUE. Apertura de puertas. 22.00 Sala Oasis (C/ de Basilio Boggiero, 28).

23:00 DJ OLIVER HELDDENS. ESPACIO ZITY. Recinto Ferial de Valdespartera.

Conciertos de las Fiestas del Pilar 2019 el sábado, 12 de octubre

12:00 MAMBO JAMBO ARKESTRA + DOCTOR CUTI & THE MOGAMBOS. Plaza del Justicia.

20.00 ZFF & LA LATA FEST presentan GRAN SOL+ HINDS. Plaza Mariano de Cavia (Las Armas)

20.00 DE LA BULERÍA AL SON. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

20.00 B VOCAL. Vocalocuras. Funciones. 20.00 y 23.00 Sala Mozart del Auditorio.

21.00 GLENDFIELD + CAPITÁN BOMBAY. Sala Creedence. (Plaza San Lamberto, 3)

21.00 DESCOSIDO + ADVERSIONES. Sala Z (C/. Latassa, 14).

21:00 CARPA ARAGÓN. LOS ELECTRODUENDES + FIESTA AÑOS 80´S. Parking de Macanaz.

21:30 THUNDER ROAD. SPRINGSTEEN TRIBUTE BAND. La Casa del Loco (C/. Mayor 10-12).

22.00 ARREBATO 25 AÑOS presenta: LISABÖ + AINARA LEGARDON + RED BALEINE. Plaza del Justicia.

22.00 GLOBAL MUSIC. ESPACIO ZITY. Recinto Ferial de Valdespartera.

22.00 EL VICIO DEL DUENDE. La Ley Seca (C/. Sevilla, 2).

22.30 EUROPA FM presenta LOLA ÍNDIGO. Plaza el Pilar. Fuente de Goya

23.00 CAMELA. 25 Aniversario. Sala Multiusos del Auditorio.

23.00 HOMENAJE A LUDMILLA MERCERON (Premios NY). La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70)

24.00 STARKYTCH pinchadiscos. A las 04.00 DENIRO (Djs). Sala López (C/. Sixto Celorrio, 2).

Conciertos de las Fiestas del Pilar 2019 el domingo, 13 de octubre

12.30 VII SHAKE & SHOUT. Rockers Vs. Mods. Sesión Vermut. El Corazón Verde (África, 8).

18:00 FUGA presenta JAY MITTA & ANT VIRUS + EARTHEATER. Plaza Mariano de Cavia (Las Armas).

19.00 B VOCAL. Vocalocuras. Sala Mozart del Auditorio.

20.00 Domingos de Jazz. BIG BAND DUBADU. A las 22.30 Jam Session. La Bóveda del Albergue (C/ Predicadores, 70

21:00 CARPA ARAGÓN. FIESTA SWING Y ROCK 50´S. Parking de Macanaz.

22:00 SOMOS interpretado por JOAQUÍN PARDINILLA SEXTETO. Plaza del Pilar (Fuente de la​