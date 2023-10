Cómo las plataformas de streaming cambiaron el mundo de la música: "Todo se consume a una velocidad de vértigo"

En 2006, una empresa de servicios de multimedia nacía en Suecia para la reproducción de música vía streaming. Dos años más tarde se lanzó al mercado europeo irrumpiendo con fuerza en otros países del mundo con el paso de los meses. Y ahora, es la plataforma líder en el servicio de música, podcast y vídeos musicales. Hablamos de la revolución de Spotify, que cumple este mes de octubre 15 años. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Fin de la piratería e inicio del consumo rápido de música

Antes del lanzamiento de estas aplicaciones, las descargas ilegales eran una norma común en España y en el continente europeo. De hecho, nuestro país, junto con Holanda, era donde más piratería existía. Entre un 35% y un 28% de los usuarios efectuaban descargas de forma ilegal, según el Informe de Música Digital de la Federación Internacional de Productores Fonográficos de 2008.

Todo cambió cuando las plataformas streaming solucionaron el problema de la piratería y daba la posibilidad de escuchar música de forma gratuita, en cualquier momento y en cualquier lugar. Hoy en día, "la tecnología nos está llevando a un consumo rápido esta música", asegura Mike Bressel, productor musical y fundador de Emusic Lab.

Esto repercute claramente sobre el artista. Ahora crea contenido "cada vez más corto porque la capacidad de retención del oyente es menor". El streaming es simple y cómodo. Puedes escuchar contenido a golpe de click aunque el artista puede sentir cierta "presión extra": su objetivo pasa por "querer estar siempre presente". "A mí me están escuchando ahora mismo en México, Colombia o Argentina y de otro modo nunca habría conseguido llegar allí", cuenta Delgado, un compositor y cantante de música indie-folk.

¿Cómo sobrevive el artista emergente?

Mike Bressel considera que el perfil de un artista en este tipo de plataformas es muy parecido al que tienen en redes sociales. "Crean contenido constantemente" y sienten la "necesidad de satisfacer ese hambre que tiene el fan de consumo". Por eso está seguro de que alguien que esté luchando por mantener una carrera artística en solitario debe tener recurrir a otras fuentes de ingresos. "No puedo aconsejar a ningún artista emergente que sueñe con vivir de la música de las plataformas de streaming", dice el productor.

A través conciertos y sobre todo mediante "acuerdos comerciales con marcas", el artista puede percibir una remuneración con la que el sueño de la música se puede ir haciendo realidad. "Sí que creo que no son grandes ganancias las que se consiguen por las plataformas digitales, sino que es más bien una forma de exponerte para que luego te salgan otro tipo de contrataciones o conciertos donde el artista sí que puede ingresar más", valora Delgado.

El fenómeno Bizarrap y el éxito de Iñigo Quintero

Eso sí, una vez el productor o músico se convierte en viral su carrera va sin freno. Es el caso de Aitana, Quevedo o Bizarrap. Este último es refleja claramente la aparición de un nuevo fenómeno de la era de la música mainstream: el productor que se convierte en artista. Mike Bressel cree que su equipo ha sabido "interpretar muy bien lo que quieren los fans, ya no solo produce en estudio sino que lo tienes actuando sobre un escenario". "De aquí a unos años el productor puede estar generando lo mismo que el artista, no me extrañaría nada", continúa.

Caso particular también lo es el de Iñigo Quintero, un joven coruñés de 22 años que se ha posicionado a la cabeza de las principales plataformas con su canción 'Si no estás'. En Spotify cuenta con más de 130 millones de reproducciones desde que lanzó su single el 23 de septiembre de 2022. Su éxito tiene más relación con la viralidad a través de redes que con el establecimiento de una carrera artística forjada paso a paso.

La expansión a través de redes sociales es otro de los aspectos que caracterizan el nuevo panorama musical. Mike Bressel explica que hay unos "intermediarios que se llamar distribuidor agregador", claves para este trabajo de difusión de contenido. "Básicamente son empresas que se encargan de hacer ese trámite por ti, tú les envías tu música con la portada del single o del álbum y ellos se encargan de distribuirlo a todas las plataformas digitales", asegura el productor.

"La única forma que tengo de hacer que mis canciones lleguen al mayor número de lugares posible es a través de las plataformas", dice Delgado.