¿Cómo se come el sushi correctamente según el protocolo?

Es decir sushi y la boca se nos hace agua. Esta delicia ha traspasado fronteras, ya no es solo una comida típica asiática; ahora se come en todo el mundo. Tanto, que también cuenta con su propia jornada especial: el Día Internacional del Sushi. Esta fiesta tiene lugar el 18 de junio de cada año.

El Día del Sushi es una celebración que se empezó a hacer allá por el año 2009 y, desde entonces, no ha parado de crecer. La iniciativa de festejar un día en honor de esta comida se la debemos a Chris DeMay. Se trata de una persona que administraba una página de Facebook sobre sushi y al que se le ocurrió que debería tener un día propio. Así fue como se creó el Día Internacional del Sushi.

El sushi se ha convertido en uno de los platos más populares alrededor del mundo. Es raro el país en el que no se come. Aunque tiene diferentes variedades, podemos decir que consiste en rollos de arroz blanco cocido, adobado con vinagre de arroz y con un poco de azúcar y sal. Lo tradicional es que lleve en medio algún tipo de marisco o de pescado crudo pero hay diferentes variedades. Puede ir acompañado también de verduras, de aguacate, de pepino, o de algún alimento cocido.

Las claves para comer sushi

En este Día del Sushi vamos a conocer algunas de las curiosidades que giran en torno a este plato. Por ejemplo, ¿cuál es la forma correcta de comerlo? Porque puede que no lo estés haciendo de la manera tradicional. Aquí en España es costumbre que tomemos el sushi con los palillos pero lo que indica el protocolo es que se recomienda comerlo directamente con la mano. Sí, sí. Sin miedo. El sushi se come sin ningún utensilio, con la mano mejor.

Otra de las claves que los expertos en sushi recomiendan seguir es la de no abusar de la salsa de soja. Si bien es cierto que un poco le sienta bien al sushi, no conviene mojarlo en exceso. Uno de los errores más comunes que se repiten al comer sushi es el de disolver el wasabi con la soja. No se debe de hacer. Nunca. Otra recomendación a seguir es que el sushi se come siempre de un bocado. Nada de partirlo, ni con cuchillo ni con la boca. El trozo entero para dentro.

Otro truco que no te puedes perder si eres un apasionado del sushi está relacionado con el nigiri. Hay que meterlo en la boca con el trozo de pescado hacia la lengua para saborearlo mucho más. No te arrepentirás. Para finalizar, en este Día del Sushi, toma nota del tema de los palillos. Cuando acabes, déjalos cruzados sobre tu plato. Es la señal de que has acabado.