El espectáculo 'Rebel' de Cirque du Soleil, creado en exclusiva para Andorra, arranca ante 5.000 personas con un lleno absoluto.

El nuevo show de Cirque du Soleil, que se podrá disfrutar hasta el próximo 28 de julio, es un homenaje a los iconos masculinos del rock, blues y folk. Se trata de una puesta en escena única en el mundo que narra una historia de amor a través de acrobacias, bailes y canciones míticas de artistas de la talla de Charles Aznavour o Jimi Hendrix.

En su estreno, 'Rebel' ha llenado el aforo del recinto y ha sorprendido a todos los asistentes con sus emocionantes actuaciones. La función, que arranca con unos saltos imposibles que dejan al espectador sin aliento, destaca por su alto contenido emocional y la combinación de voces, bailes y movimientos que dan como resultado una puesta en escena muy dinámica.

La directora creativa de 'Rebel', Lydia Bouchard, lo define como un espectáculo masculino a la vez que romántico, pues el amor es el hilo conductor de toda la

historia.

Pero esto no es lo único que sorprenderá a los espectadores. 'Rebel' incluye un show jamás visto en el Cirque du Soleil: The Globe of death. Se trata de una bola gigante en la que diversas motocicletas giran de manera consecutiva sobre un mismo eje. Un reto que ha sido muy difícil de llevar a Andorra.

'Rebel' ofrecerá un total de 22 representaciones durante los cinco fines de semana del 29 de junio al 28 de julio en el país de los Pirineos.