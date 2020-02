Cinco curiosidades de la gala de los Oscar que no conocías

A pocas horas de que arranque la gala de premios más famosa del cine, puede ser una buena idea que vayamos abriendo boca con una lista de curiosidades sobre la Gala de los Premios Oscar, una de las más prestigiosas del planeta y que esta noche cumple su edición número 92 en este año 2020. Por ejemplo, ¿sabías quién es la actriz con más nominaciones? ¿O quién tiene el título de ser el actor más joven en ganar el premio oscar a mejor actor protagonista?

Como hasta las cinco de la madrugada, no tendremos las respuestas a quiénes son los ganadores de los premios Oscar 2020, aquí os dejamos hasta cinco curiosidades que quizás no sepas sobre la ceremonia de los Oscar.

¿Por qué el nombre de 'Oscar'?

Los primeros Oscar nacieron en la década de los años 20, más concretamente en 1928, de la mano de Cedric Gibbons, que fue quién ideó la estatuilla dorada, y George Stanley, que fue quién la esculpió. Sin embargo, cuando nació no se le dio ningún nombre específico hasta que llegó Margaret Herrick, mítica bibliotecaria de la Academica de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que sin tener una intención expresa afimró que la estuilla le recordaba a su tío Óscar. Una curiosa denominación que poco a poco se fue insertando en el vocabulario de todo el mundo en la Academia hasta que terminó por asentarse cuando en 1934 el periodista Sidney Skolsy empleó este término para referirse al galardón que había obtenido Katherine Hepburn a mejor actriz. No obstante, la oficialización del término 'Premio Oscar' no llegó hasta 1999.

¿Se ha perdido alguna vez una estatuilla?

La famosa estatua dorada en la que se representa a un hombre desnudo con una espada entre las manos que se yergue sobre cinco rollos de película que representan a las cinco ramas originales de la Academia (actores, escritores, directores, productores y técnicos) atrae a más de uno. No hace falta más que recordar lo que sucedió en el año 2000 cuando robaron 55 trofeos de camino a la ceremonia. Finalmente, la colaboración ciudadana fue capaz de que se recuperasen 52 estatuillas.

Prohibido vender los premios

Hace setenta años se estableció por ley que tanto los ganadores como sus herederos tenían prohibido vender las estatuas que recibían con el premio, si no que tenían que ofrecerlas a la Academia por el simbólico precio de un dólar. Aunque ha habido que sí que han conseguido saltarse esta prohibición y que han terminado siendo vendidas en subastas. Bien es sabido que Steven Spielberg ha sido capaz de comprar el Oscar de Clark Gabe y otro de Bette Davis.

Más nominados, ganador más joven y rechazos al premio

En cuanto a las películas que más veces han levantado una estatua dorada el orden es el siguiente: 'Ben-Hur', 'Titanic' y el 'El señor de los anillos, el retorno del rey' que todas consiguieron 11 trofeos en una misma noche. Si nos centramos en actores y actrices, Meryl Streep es la que se lleva la palma con 21 nominaciones, aunque solo haya ganado tres. La más reciente en su intepretación de Margaret Thatcher por 'La dama de hierro'. En el lado de los hombres, Jack Nicholson tiene 12 y también solo ha ganado tres.

Mientras, Adrien Brody se convirtió en 2002 en el actor más joven en ganar un oscar con tan solo 29 años por su intepretación en 'El Pianista'. Por otro lado, Marlee Matlin se alzó con una estatuilla con solo 21 años. Pero todo esto tiene que ver con los que han aceptado el premio, pero no siempre ha sido así: el Oscar ha llegado a ser rechazado hasta en tres ocasiones. En 1935, Dudley Nichols rechazó la estatuilla por su guion de la película "El delator", ya que, en aquel momento, el sindicato de guionistas estaba en huelg; así como Marlon Brando por su papel en "El padrino", como reivindicación ante a discriminación del gobierno y de Hollywood a los nativos americanos. Finalmente, el actor George C. Scott renunció al oscar a mejor actor al considerarlo degradante.

El primer oscar español fue para José Luis Garci

José Luis Garci consiguió en 1982 que su película 'Volver a empezar' fuese la primera película española como mejor película de habla no inglesa. Aunque es cierto que varios años atrás, Luis Buñuel consiguió el galardón por 'El discreto encanto de la burguesía' aunque por culpa de la censura tuvo que grabar la película en Francia y se consideró que la película era francesa y no española a pesar de la nacionalidad del director.