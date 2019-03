Michael Douglas ya es una estrella más en el Paseo de la Fama de Hollywood

Michael Douglas celebró sus 50 años en la industria del cine el martes con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood cerca de la de su padre, Kirk Douglas, quien ahora tiene 101 años.

Douglas, de 74 años, conocido por su papel ganador de un Oscar como GordonGekko en 'Wall Street', estuvo acompañado por su padre, protagonista de la película de gladiadores 'Spartacus' de 1960 y la actriz Catherine Zeta-Jones.

A parte de trabajar como actor, Douglas también es productor de cine. Ganó un Oscar por la película de 1975 'One Flew Over the Cuckoo's Nest' y produjo docenas de películas independientes. "He tenido la suerte de ser parte del clásico Hollywood y el nuevo Hollywood", dijo.

El actor estadounidense se sintió orgulloso de poder formar parte de los más de 2,600 hombres y mujeres representados en el Paseo de la Fama: "Son personas que se interesaron apasionadamente por lo que hicieron y entretenían a personas de todo el mundo", concluyó Douglas.