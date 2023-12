El chiste de Matías Prats sobre los 'probadores' de helados: "Parece que está..."

Tal vez se acuerden de la noticia que publicamos este sábado sobre uno de los trabajos soñados por cualquier persona: cobrar 2.500 dólares más una suscripción anual a todas las plataformas de streaming por ver 25 películas navideñas en 25 días, un chollo, ¿no? Pues hoy, domingo 24 de diciembre, les presentamos algunos más que seguro que les llama mucho la atención. Y sí, Matías Prats, nuestro presentador de Antena 3 Noticias Fin de Semana, ha querido ironizar con uno de ellos.

Y es que sabemos que hay personas que cobran por comer en los mejores restaurantes, viajar por el mundo y contar su experiencia, o simplemente probar la comodidad de un colchón. Estos son nada más y nada menos que algunos de los que consideramos mejores trabajos del mundo.

Prats: "¿Que te paguen por probar helados? Parece que está 'chupao'?"

"Hoy les presentamos a dos jóvenes que, tras una dura selección, han logrado que les paguen por hacer un trabajo como, por ejemplo, comer helados... Y desde luego parece que está... 'chupao'", ha dicho el periodista y presentador de Antena 3 Noticias.

500 euros al día por probar helados

Recibir dinero por comer helados o ver a tu cantante favorito es lógicamente un trabajo que todo el mundo querría. Hay empresas que pagan hasta 1.000 euros a la persona elegida por comer helados: "Eran dos días y cada uno se pagaba a 500 euros", dice Paloma Pozancos, ¿probadora de helados profesional?

¿Y por tres días de conciertos?

En el caso de ver conciertos, otra de las afortunadas, Pilar Cano, nos cuenta que le han pagado 1.000 euros por estar tres días disfrutando de conciertos. Y parece que la única experiencia que se necesita para optar a este trabajo es ser tú mismo: "Querían una persona que fuera buena gente, dinámica...", asegura Paloma, "tienes que ser tú misma y si les encaja bien, sino, pues que les encaje y punto", admite Pilar muy segura.

Algunos no lo ven fiable

Muchos lo ven como una "idea genial", o como "dinero fácil", otros, en cambio, no se fían tanto: "Lo veo demasiado fácil, no parece fiable", "¿pagan 1.000 euros por hacer eso? eso es mentira", explican dos hombres.

Los que lo han probado repetirían

Los que lo han hecho volverían a repetir "aunque no me pagaran, aunque tuviera que pagar yo me plantaba allí mismo", "cualquier cosita me llamáis y yo vengo que estoy encantada", aseguran Pilar y Paloma respectivamente. Está claro que oportunidades como estás solo aparecen una vez en la vida, y muchas veces ninguna...