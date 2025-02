Carolina Yuste, mejor actriz protagonista por 'La Infiltrada' en los Premios Goya 2025

Carolina Yuste ha logrado el Premio Goya 2025 a la Mejor actriz protagonista por su papel en la película 'La infiltrada', dirigida por Arantxa Echevarría. La actriz extremeña competía en esta categoría con Emma Vilarasau, por 'Casa en flames'; Julianne Moore, por 'La habitación de al lado' (The Room Next Door); Tilda Swinton, por 'La habitación de al lado' (The Room Next Door); y Patricia Lopez Arnaiz, por 'Los destellos'.

En la película, Yuste se pone en la piel de Aranzazu Berradre Marín, seudónimo que utilizó una policía nacional que se infiltró en ETA con tan solo 20 años y que se convirtió en el único miembro del cuerpo policial que convivió con la banda terrorista. La información que obtuvo llevó a la desarticulación del comando Donosti.

"Dios mío... cuántas cosas. Muchísimas gracias, gracias. Primero a toda mi gente que estarán en la fanzone, os amo, os quiero. Compañeras, es increíble. Somos unas privilegiadas de la hostia. Este oficio es muy complejo, es muy difícil, hay trabajos increíbles... No ha tocado a unas estar aquí", ha apuntado Yuste al recoger el Goya a Mejor actriz protagonista en los Premios Goya.

"No podemos usar la herida y el dolor de tantísima gente para sacar rédito político"

Carolina Yuste (Badajoz, 1991) ha reconocido al recoger el Goya a Mejor actriz protagonista que ésta es una película que habla de "nuestras heridas" y ha pedido "no usar las heridas de la gente para sacar rédito político y generar más violencia".

"Era importante poder hablar de cuáles eran nuestra heridas, cuáles son todas esas cosas que nos hacen daño para intentar sanar y reparar. No podemos usar la herida y el dolor de tantísima gente para sacar rédito político y sacar cosas que solo generan violencia. Así que, por favor, respeto y amor todo el rato", ha pedido la actriz extremeña.

También ha unido su voz a las reclamaciones de la noche por una vivienda digna. Es el segundo Goya que gana la actriz. Se llevó el de mejor actriz de reparto con 'Carmen y Lola' (2018), también bajo las órdenes de Arantxa Echevarría. Y el año pasado estuvo su nominada por 'Saben aquell', la película sobre el humorista Eugenio de David Trueba, donde daba vida a su pareja, Conchita.

"Soy una privilegiada, puedo pagar el alquiler de mi casa. Por favor, otra cosa que voy a pedir, derecho a la vivienda digna para todas las personas", ha concluido Carolina Yuste.

