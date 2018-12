Ocho de las diez canciones más escuchadas de Youtube durante 2018 fueron en español

Ocho de los diez vídeos musicales más escuchados en Youtube en todo el mundo en 2018 fueron en lengua española, alzándose 'Te Boté Remix' de los artistas puertorriqueños Nio García, Darell, Casper Mágico, Bad Bunny, Nicky Jam y Ozuna en el primer lugar.

El vídeo oficial de la canción, colgado el 11 de abril de este año, acumula casi 1.500 millones de reproducciones, 6,4 millones de 'Me gusta' y más de 400.000 comentarios. Por detrás de este se encuentra en segunda posición y también en español 'X (EQUIS)', de Nicky Jam y el colombiano J Balvin; seguidos de "Girls Like You" del grupo estadounidense Maroon 5 (primera canción en inglés); 'Dura' del puertorriqueño Daddy Yankee y el remix de 'El Farsante' de Ozuna y Romeo Santos.

Completan el Top 10 'Sin Pijama' de Becky G y Natti Natasha; el relanzamiento con un alienígena animado como protagonista de 'Dame Tu Cosita' de El Chombo; 'God's Plan' Drake (segunda en inglés); 'Me Niego' de Reik; y 'Vaina Loca' de Ozuna y Manuel Turizo. La música latina y en español incrementó en 2018 su dominio en la mayor plataforma de vídeos de internet, ya que el año pasado fueron 6 de los 10 vídeos más reproducidos los que estaban en este idioma, con "Despacito" del boricua Luis Fonsi a la cabeza, frente a los 8 sobre 10 del presente año.

Al margen de la música, Youtube publicó una lista de los vídeos más populares colgados en su plataforma en los últimos doce meses, que incluyen desde la construcción de una piscina alrededor de una casa soterrada, un niño haciendo canto a la tirolesa en medio de un supermercado y una pareja contando que han terminado su relación.