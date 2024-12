Estas son las canciones más escuchadas de 2024 ¿las conoces?

Spotify Wrapped 2024 es una lista que destaca las canciones más reproducidas globalmente, reflejando las tendencias y los gustos de millones de usuarios. En esta ocasión, se reafirma la diversidad musical con un énfasis especial en la representación femenina y la exploración de sonidos urbanos.

Cada diciembre, Wrapped se convierte en un fenómeno viral en redes sociales, ya que los usuarios comparten sus estadísticas y listas, lo que genera conversaciones sobre las tendencias musicales y culturales del año. Spotify celebra así la diversidad musical y la conexión emocional de sus oyentes con la música.

¿Quieres saber qué canciones y artistas han sido los más escuchados este 2024? Aquí te dejamos un resumen. ¡A ver si coincide con tu lista de reproducción!

Los artistas más escuchados de 2024 en Spotify en España

En el caso de España, Myke Towers se lleva la palma de oro, ya que ha sido el más escuchado entre los usuarios de Spotify, consolidándose como un fenómeno musical en nuestro país. Con éxitos que fusionan reguetón y trap, su música ha conectado tanto con los fans del género urbano como con un público más amplio, posicionándolo como una figura clave del año.

La segunda posición la ocupa el puertoriqueño Bad Bunny, que triunfó también en 2023 y 2022. Su estilo único y su capacidad para reinventarse mantienen al "Conejo Malo" como una figura constante en la cima de los rankings de Spotify.

El tercer lugar lo ocupa el cantante Feid, quien continúa ganando terreno en la escena musical global gracias a sus éxitos como "Sorry 4 that much" o "Se me olvida”. El colombiano ha consolidado su posición como uno de los artistas urbanos más destacados del momento.

Para ser más exactos, este es el top 10 de artistas más escuchados en España en 2024:

Myke Towers Bad Bunny Feid Saiko Quevedo Anuel AA Rauw Alejandro Karol G Dei V JC Reyes

Las canciones más escuchadas de 2024 en Spotify en el mundo

La cantante Sabrina Carpenter se lleva el título a la canción más escuchada del año gracias a su tema “Espresso”. Según el Spotify Wrapped 2024, estas fueron las 10 canciones más escuchadas en el mundo:

“Espresso”, Sabrina Carpenter. “Beautiful Things”, Benson Boone. “BIRDS OF A FEATHER”, Billie Eilish. “Gata Only”, FloyyMenor, Cris Mj. “Lose Control”, Teddy Swims. “End of Beginning”, Djo. “Too Sweet”, Hozier. “One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp)”, The Weeknd. “Cruel Summer”, Taylor Swift. “Die With A Smile”, Lady Gaga, Bruno Mars.

Sin embargo, en España la palma de oro se la lleva la canción “Si Antes Te Hubiera Conocido”, de KAROL G; y en segundo lugar “Luna”, de su pareja Feid.

Si quieres saber qué artistas y canciones has escuchado más este año, es muy sencillo. Solo tienes que entrar a tu perfil de Spotify y verás tu Wrapped enseguida, tanto en una pestaña en la parte superior de la app móvil como en el feed de la plataforma.

Más allá de las canciones y los artistas más escuchados, Spotify Wrapped nos muestra cómo la música conecta generaciones y culturas. Esta ansiada lista es como un recordatorio de todo lo que hemos sentido y vivido este 2024 envuelto en nuestras canciones favoritas, ¡una forma estupenda de cerrar el año!

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com