Britney Spears se casa consigo misma: "Es lo más brillante que ha hecho nunca"

Ha pasado un año desde que se divorció de Sam Asghari, con quien mantenía una relación desde 2016, y desde entonces Britney no ha llevado bien su soltería. Ella misma confesaba en sus redes sociales que es muy raro estar soltera: "Me he dado cuenta de que no me hablo a mí misma de forma agradable. Me dejo manipular fácilmente, pero estoy intentando cambiar todo eso".

La Princesa del Pop ha pasado por muchas fases emocionales y en este punto ha querido dejar claro que su amor es correspondido porque se ha casado consigo misma. Ha publicado un vídeo en redes sociales donde aparece con un vestido color crema y un enorme velo blanco, aparentando un traje nupcial, y lo hace sonriendo hacia la cámara. "El día que me casé conmigo misma", es el título que acompaña al vídeo. No solo eso, ante el aluvión de comentarios que iba a tener su anuncio, se ha querido adelantar y ha añadido que "aunque para muchos esto podría ser vergonzoso, incluso ridículo", para ella tiene un significado muy importante del que se siente orgullosa, dice que es lo "más brillante que ha hecho nunca".

A pesar del anuncio, sus seguidores se han cuestionado si en realidad la cantante se ha casado consigo misma o si solo es una llamada de atención, un acto simbólico de amor propio o una broma. La publicación tiene 8,5 millones de reproducciones y más de 80.000 personas lo han compartido. La cantante nos tiene ya bastante acostumbrados a sus vídeos caseros, en bikini y con vestidos de infarto porque desde que consiguió liberarse de la larga tutela legal de su padre, Britney ha sentido la necesidad de expresarse con libertad en redes sociales. La artista dijo que la tutela le despojó de su condición de mujer: "Me convirtió en una niña". Su experiencia la plasmó en un libro titulado 'La mujer que soy'.

