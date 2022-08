El 'boom' de Grease en el cine: Qué supuso el papel de Sandy en la vida de Olivia Newton-John

Tras una enorme serie de éxitos de country y rock suave, Olivia Newton-John ya era un cantante popular a fines de la década de 1970. A pesar de su gran fama, el papel coprotagonista junto a John Travolta en 'Grease' de 1978 la elevó al estrellato, en la que posiblemente es la película musical más popular de todos los tiempos.

La película todavía sigue vigente como un clásico indiscutible y sus escenas cargadas de música, bailes, humor, drama y acción han sido replicadas por muchísimos fans a lo largo de estas décadas en toda clase de formatos. Travolta sabía que Olivia tenía que ser la elegida para el papel femenino: "Tenía una voz extraordinaria, y pensé que no podría haber nadie más adecuado para el personaje de Sandy en todo el universo", dijo convencido.

Allan Carr, uno de los productores, se fijó en Olivia Newton-John, la rubia australiana cantante de country con la que una noche Carr se topó en una cena en casa de Helen Reddy y que ignoraba que este la estaba sometiendo a una audición. Según relata Vanity Fair, le explicó entusiasmado que sería perfecta para el papel, pero la cantante le paró los pies. "Estaba ansiosa por hacer otra película, porque mi carrera musical iba bien (explicaba Newton-John) pero no quería echarlo a perder participando en otro proyecto que no fuera bueno".

¿Qué supuso para Olivia?

Para Olivia Newton-John, 'Grease' se convirtió en una explosión de emociones que nacían de un éxito que ni ella misma podía explicar. "Ojalá supiera el secreto de Grease, porque entonces habría hecho otra película", confesó la actriz y cantante Olivia Newton-John en una entrevista a EFE.

"Todo el mundo se identifica con gente de la película: fueron al instituto con alguien justo así. Eso es lo que he podido recoger porque he intentado durante años resolver cuál es la magia. No lo sé, pero estoy muy feliz de haber estado involucrada en ella", añadió la actriz.

El éxito de 'Grease'

Conquistando a varias generaciones, 'Grease' se ha convertido en una de las películas más exitosas y taquilleras de todos los tiempos. De una manera inexplicable y siendo muy rechazada por el público, 'Grease' ha alcanzado desde su tiempo uno de los mayores éxitos de la historia del cine.

Tras los numerosos rumores y casi certezas de que la película no iba a triunfar, este musical rompió con todas las estadísticas y lanzó al estrellato a dos de los actores más brillantes que existían en el panorama de entonces: el encantador John Travolta y la enigmática Olivia Newton-John, dos vidas y dos almas conectadas para siempre.