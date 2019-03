Blue Jeans, sobre 'Algo tan sencillo como estar contigo' : "No me podía conformar con hablar de amor y desamor"

Francisco de Paula, más conocido como Blue Jeans, es uno de los escritores españoles con más éxito entre los jóvenes y un referente en la literatura juvenil. Con 'Algo tan sencillo como estar contigo', cierra su última trilogía, que desde un principio supo que iban a ser tres libros. "Quería hacer un libro cada tres meses, desde que llegan los chicos a la universidad hasta que terminan el primer año", cuenta.

En su nuevo libro se ha atrevido con temas más complejos como "las drogas, el sida, la anorexia, el racismo y las relaciones con los padres", porque consideraba que ya no se podía conformar con hablar "de amor y desamor". A pesar de la delicadeza de estos temas y siempre teniendo presente que la mayoría de sus lectores son jóvenes, Blue Jeans los ha tratado "con mucho mimo y cuidado".

En una entrevista a Antena 3 Noticias, nos ha desvelado que su seudónimo no es algo casual, que es el nombre de la canción de un grupo llamado 'Squeezer' y que es el que utilizaba "en los foros para hablar de deportes y música". Confiesa además que escribe en una cafetería que es como su oficina, en la que pasa "siete u ocho horas".

El escritor considera fundamental que sus lectores se sientan identificados con sus novelas y personajes. Intenta "que los libros estén actualizados", por lo que está pendiente de las redes sociales y de lo que sus lectores ven o escuchan.

Por último ha desvelado que Julia será la protagonista de su próxima novela, de la que solo ha escrito 20 páginas y no sabe muy bien sobre qué será, aunque reconoce que ha terminado "una etapa" con los libros que ha escrito hasta ahora y que "empieza algo nuevo". Su nuevo personaje principal no se parece a las anteriores, "ni a Valeria, ni a Paula ni a Elena". "No es un experimento pero casi", concluye.