Banksy revela por qué incluyó una trituradora en la emblemática obra que se ha autodestruido

El cuadro, datado en 2006, mostraba a una niña que trata de alcanzar un globo en forma de corazón y era una versión en lienzo de un diseño que primero apareció como grafiti en una calle del este de Londres y que en 2017 fue elegida la obra favorita del Reino Unido.

Pero esa obra ha dejado de existir cuando su precio ha alcanzado el millón de euros en una subasta. En una publicación en Instagram, el artista ha mostrado el momento en el que decidió incluir unas cuchillas ocultas en el marco. "Hace años construí una trituradora de manera secreta por si esta obra llegaba a una subasta", asegura. En el vídeo también se incluye la frase de Picasso "La urgencia de destruir es también una necesidad creativa".

"Going, going, gone!", escribe Banksy debajo de la imagen, en alusión a las palabras que pronuncia el subastador cuando adjudica con el martillo una obra a un cliente y que pueden traducirse como "se va, se va, se ha ido".