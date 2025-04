Los autores más icónicos del Grupo Planeta se hacen una foto de familia como previa a un Sant Jordi de novela

El Grupo Planeta reúne a los autores de ficción de más renombre en la jornada previa a Sant Jordi. Los principales escritores de las diferentes editoriales han protagonizado en el Café Vienés del hotel Casa Fuster de Barcelona una fotografía de familia previa a la celebración del Día del Libro.

El prestigioso fotógrafo David Ruano ha sido el encargado de hacer la instantánea de este encuentro que da visibilidad a las voces más reconocidas de la narrativa actual. Así ha quedado inmortalizada una escena donde la literatura toma todo el protagonismo, rindiendo homenaje a sus autores con esta imagen que simboliza riqueza y talento narrativo. Esta fotografía tan especial, además de captar un momento único, sirve como punto de partida para un día mágico y muy esperado que gira en torno a las letras, la cultura y el amor.

Este retrato refleja la diversidad y el talento que se mezcla entre los autores más consolidados con una nueva generación de escritores. Todos ellos han conquistado con su pluma los corazones de miles de lectores. Vemos en esta foto (por orden alfabético) a Reyes Calderón, Pilar Eyre, Eva García Sáenz de Urturi, Alfonso Goizueta, Blue Jeans, Máximo Huerta, Alice Kellen, Manel Loureiro, Carmen Mola, Bea Roger y Luiso Soldevila, Inma Rubiales, Beatriz Serrano, Paloma Sánchez-Garnica, Javier Sierra y Mara Torres.

Todos ellos están ya preparados para recibir este miércoles a sus seguidores. Un día que aseguran, es muy especial para ellos, ya que todos estarán en diversos puntos de Barcelona firmando sus obras y conociendo a sus lectores.

Máximo Huerta, por ejemplo, asegura que ha exportado la tradición a una librería en su pueblo (Buñol) y organiza un mini Sant Jordi para incentivar la lectura. Jorge Díaz, integrante de 'Los Mola', dice que "es un día que me apetece mucho, tengo la muñeca preparada. En Sant Jordi la gente es feliz con los libros y nos hace felices a los autores". Javier Sierra confiesa que es un día también de inspiración: "Mañana me enfrento a las colas y me encanta. Iré con una libreta en el bolsillo porque siempre hay cosas interesantes que escribir. Es algo único y merece la pena ser contado". Manel Loureiro asegura que es un día muy especial al poder mirar a los ojos a sus lectores y descubrir lo que ha supuesto su libro para ellos. Asimismo, reconoce que es el momento en el que lo que ha escrito pasa a estar vivo.

Una celebración que une, por tanto, al escritor con el lector, a las historias que se leen con quienes las escriben. La jornada literaria por antonomasia está ya a la vuelta de la esquina.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.