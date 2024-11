Antonio Orozco presenta su nuevo single: "La canción va dedicada a mi vida en general"

Antonio Orozco estrena nuevo single que dará el pistoletazo de salida a uno de los mejores discos de su carrera por sus 25 años. Se trata de 'Te juro que no hay un segundo que no piense en ti'.

"Estoy atacado, nervioso, también ilusionado, pero también tengo que decir que cuando algo es nuevo pues tiene uno muchas dudas de todo, pero la verdad es que la gente está reaccionando increíble", afirma. Es el primer tema de su nuevo disco, una promesa escrita a modo de canción que le permite expresar todo lo que no sabría decir.

Estrenando 25 años de carrera, la canción va dedicada a sus hijos. "La canción va dedicada a mis hijos, a mi vida en general. En realidad es un pensamiento abierto que dice que cómo busco una forma para decirle a todo el mundo lo importante que es que alguien se acuerde de ti o tú te acuerdes de alguien", explica Orozco.

Para el artista es el disco más caro de sus 25 años de carrera. "Creo que es el disco más caro de toda mi vida porque es el disco al que más tiempo le he dedicado", asegura. "Y ese tiempo que he dedicado al disco se lo he tenido que quitar a mis hijos", explica.

Antonio Orozco también ha desvelado que arranca una nueva gira por el lanzamiento de su nuevo disco por ese aniversario. "25 ciudades por 25 años de música entonces las fechas salen el 27 de diciembre", indica.

¿Quién es Antonio Orozco?

Al margen de sus éxitos musicales como 'Devuélveme la vida', Orozco se ha establecido como uno de los artistas más televisivos de nuestro país. Lleva siete temporadas como coach en 'La Voz' en Antena 3.

Su trayectoria es conocida, pero de su vida privada hay pocos datos. La música le salvó de una infancia marcada por una tragedia familiar después de que su padre falleciera cuando él tenía 21 años. Falleció tras sufrir un accidente laboral con 43 años.

En su vida sentimental, Orozco también ha sufrió la muerte de su expareja, Susana Prat, que falleció con 44 años en 2017. La que fuera novia del cantante luchaba desde 2014 contra un cáncer. A pesar de que la pareja había roto su relación años antes de su fallecimiento, ambos mantenían una buena relación y una empresa. Con ella también se convirtió en padre por primera vez en 2006.

Años antes había sufrido la pérdida de Marina Parrilla, con la que mantuvo una relación hace más de una década. Parrilla falleció en 2011 de debido a un cáncer linfático.

A principios de 2022, el cantante sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su hija pequeña, nacida en 2021. Se desconoce quién es la madre al no haber publicado nada sobre ella.

