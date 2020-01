Antonio López, "comprometido" a terminar su retrato de la Familia Real para finales de verano

El artista Antonio López tendrá terminado su retrato de la Familia Real antes de que termine el verano. Lo ha reiterado durante el curso 'Filantropía y mecenazgo' de la Universidad de Verano organizado por la Fundación Universidad Rey Juan Carlos e impulsado por la Fundación Barreiro.

El pintor asegura haberse "comprometido" para mostrar a finales de la época estival el retrato "lo más acabado posible". De momento, continúa trabajando en la obra "con interés" pero no se aventura a concretar una fecha. "Cuando me llegó este encargo me pareció un tema muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, no se habló tampoco de fechas, y yo tengo una manera de trabajar muy libre -ha manifestado-, voy adecuado el ritmo de trabajo en relación a unos impulsos que voy sintiendo", ha explicado.

El maestro ha intentado afrontar esta empresa, que ha calificado de "aventura muy dificultosa", como si no fuera un encargo y "adecuarlo" de tal manera que termine teniendo su sello personal. Defender su espacio de libertad y su forma de administrase el tiempo es primordial para López, quien considera que lo "importante de verdad" es que el cuadro quede bien e interesante, y de ser así, lo demás resultaría un "anecdotario un poco infantil". "Lo sacrifico todo -ha añadido- porque no es tan fácil hacer un retrato ahora y que sea interesante", ha dicho.

El cuadro, en el que don Juan Carlos y doña Sofía aparecen junto a sus tres hijos, el Rey Felipe VI, doña Elena y doña Cristina, fue encargado a Antonio López por Patrimonio Nacional en 1994. Está previsto que se exhiba públicamente en la exposición 'El retrato en las colecciones reales de Patrimonio Nacional', que se inaugurará a finales de noviembre en la sala de exposiciones del Palacio Real, y permanecerá abierta hasta marzo de 2015.