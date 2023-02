El cine español se pone guapo para la foto este sábado 11 de febrero en la 37 edición de los Premios Goya. Lo más destacado de la noche son las películas y los profesionales de la industria que trabajan para que estas sean posibles. Sin embargo, la gala se caracteriza por ser larga y estar llena de momentos imprevistos. Repasamos algunas de las anécdotas que forman ya parte de la historia del cine.

Elena Anaya o cómo caerse con estilo

Tropezarse en momentos inapropiados es un clásico de las ceremonias importantes. Los profesionales del cine son expertos en salir airosos de las situaciones más imprevistas. Si hay una caída de Los Goya que pasará a la historia no tanto por lo aparatosa si no por lo bien escenificada que estuvo esa será la de la actriz Elena Anaya en la fiesta de nominados de Los Goya de 2015. La intérprete bajaba al escenario desde su asiento y al descender las escaleras tropezaba en uno de los escalones para acabar en el suelo.

Anaya reacciona con sentido del humor y se repone de ese momento ayudada por sus compañeras actrices mientras la interprete Toni Acosta, presentadora del acto, la espera en el estrado.

Candela Peña pide trabajo al recoger el premio

En la gala de Los Goya de 2013 la actriz Candela Peña se llevaba la estatuilla por mejor actriz en la película 'Una pistola en cada mano'. La intérprete ya había ganado otro Goya como protagonista por la cinta 'Princesas' y como actriz de reparto por 'Te doy mis ojos', pero este fue su discurso más reivindicativo hasta el momento.

"Quiero decir que hace 3 años que no trabajaba, que en estos 3 años he visto morir a mi padre en un hospital público donde no había mantas para taparlo ni agua para darle de beber. En estos 3 años ha salido de mis entrañas un niño que no sé qué educación pública le espera. En estos 3 años sin trabajar he visto también cómo la gente se mata por no tener casas, así que esta alegría de esta noche a mí no me la amarga nadie, en el idioma que sea y desde aquí os pido trabajo, tengo un niño que alimentar. Gracias buenas noches".

La gala del 'No a la guerra'

Javier Bardem recoge un Goya. | EFE

Corría el año 2003 cuando la gala de Los Goya fue, sin duda alguna, la del 'No a la guerra'. La plana del cine se unió en una protesta común contra la guerra de Irak e indirectamente contra el Gobierno de José María Aznar. La ceremonia estuvo presentada por los actores Willy Toledo y Alberto San Juan y llena de alusiones contra la guerra.

Especialmente recordado será el discurso del actor Javier Bardem, premiado por su papel protagonista en la película 'Los lunes al sol', en el que pedía a los gobernantes que no entraran en el conflicto armado. Con el tiempo esta reivindicación no gustó a todo el mundo dentro de la industria del cine y hubo quienes consideraron que esta gala no era el lugar apropiado para estas reivindicaciones. El pasado año, recién comenzada la guerra de Ucrania, la causa pasó de puntillas por la gala sin que ningún participante elevara el tono por el conflicto.

Un robo de película: "Dame mi abrigo y el Goya"

Alberto Solé tras recoger el Goya que después le robaron. | Agencias

La historia parecía sacada del guion de una de las películas premiadas: en 2009 la Academia del Cine denunciaba que el galardón al mejor documental había sido robado. El robo se produjo en una de las fiestas de celebración de un bar de la calle Echegaray.

La estatuilla le fue sustraída al director Albert Solé. El autor del robo era un crítico de cine en paro que devolvió la estatuilla al diario El Mundo. Dijo que lo sustrajo para protestar "por el sectarismo y el nepotismo del cine español". Contaba al periódico que cuando se fue de la fiesta le dijo a la encargada del ropero: "Dame mi abrigo y el Goya".

Penélope Cruz y Javier Bardem acuden juntos por primera vez a un acto público

Penélope Cruz y Javier Bardem. | antena3.com

Los meses previos a la gala de Los Goya de 2010 era vox pópuli la relación sentimental entre Javier Bardem y Penélope Cruz. Sin embargo, la pareja de actores se cuidaba mucho de mostrarse juntos en público, algo que rompieron en la gala de ese año. Penélope Cruz y Javier Bardem acudían juntos a la ceremonia protagonizando su primera aparición pública en una entrega de premios en España desde que comenzaran su relación sentimental.

Los intérpretes no desfilaron juntos por la alfombra roja pero se sentaron juntos en la primera fila del Palacio de Congresos de Madrid. Ambos rieron las bromas sobre ellos realizadas por el presentador de la gala, Andreu Buenafuente.

Verónica Echegui le recomienda su corto a Pedro Sánchez

Verónica Echegui en la gala de Los Goya. | EFE

La actriz Verónica Echegui recibió el premio Goya al Mejor Cortometraje de Ficción en 2022 por su cinta 'Totem Loba'. Al subir al escenario para recoger el galardón, la actriz y también directora se dirigía directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sentado entre el público. La intérprete le recomendado al presidente Sánchez, presente en el público, a ver este corto con su mujer y sus hijas. "Y luego hablamos". Echegui pedía además al líder socialista que se tome seriamente su petición.

Alfredo Landa sufrió un ictus recogiendo el Goya de honor

Alfredo Landa. | agencias

Alfredo Landa, uno de los actores más prolíferos del cine español, recibió en 2008 el Goya de Honor a toda su trayectoria. El intérprete, fallecido en 2013, se trabó varias veces en su discurso, que fue interrumpido por los aplausos en varias ocasiones ante los continuos lapsus. Finalmente subió al escenario su familia para arroparle. Tiempo después el propio actor contaría que el motivo de su discurso desordenado fue que sufrió un ictus durante la gala.