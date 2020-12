Ana Obregón recuerda a su hijo, Álex Lequio: "Nunca más será Navidad sin ti"

Ha sido un año difícil para la familia de Alessandro Lequio. Su muerte ha dejado un enorme vacío en su madre Ana Obregón. La actriz pasará sus primeras navidades sin él. Esta situación ha provocado que comparta en su Instagram una reflexión sobre este momento tan duro.

Ana Obregón ha compartido un vídeo en el que se ven una serie de imágenes en las que posa con su hijo durante las fiestas, ya que según asegura en el texto: “Desde pequeñito le encantaba la Navidad”.

El texto va acompañado de una etiqueta, que desde la muerte de su hijo es muy recurrente en sus publicaciones con él: "#Alessforever".

La actriz no ha ocultado su dolor en su última reflexión: "Me has regalado las 27 Navidades más felices de mi vida. Con papá mirabas al cielo a ver si llegaba papá Noel mientras yo escondía los regalos debajo del Pino", reza el inicio del texto.

"Ahora me toca a mi mirar al cielo para ver la estrella que más brilla y sentir tu luz que me da fuerzas para vivir esta Navidad que ya no es Navidad y que ya nunca lo será sin ti”, finaliza la reflexión de Ana Obregón.

Alessandro Lequio, un recuerdo imborrable en la memoria de Ana Obregón

Esta publicación llega muy poco después de que la presentadora compartiese otra foto con su hijo en la que le recordaba, que ya habían pasado siete meses tras su muerte.

"Siete meses sin ti. Siete meses sin mi hijo. Siete meses sin vivir. Brillaste en esta vida y ahora en la eternidad. Te quiero desde siempre y para siempre. Hoy no puedo decir mas... A veces la simplicidad es la gloria de la expresión", se podía leer en el texto de la presentadora, quien, poco a poco va volviendo a la vida publica.