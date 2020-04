La cantante Amaia Montero ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que siente mucha presión y necesita curarse, unas palabras que han preocupado mucho a sus fans, ya que todo suena a una posible despedida.

Todo comenzó en un hilo de comentarios en una foto en la que la cantante aparecía con su perro. El mensaje de una seguidora que apuntaba que esta imagen era antigua, hizo que Montero 'saltara' y contestara: "Me gustaría tener la libertad de colgar las fotos que me de la gana sean antiguas o actuales y si no te gustan...ya sabes...y esto va también para algunas personas que me dicen cosas parecidas".

La respuesta de la cantante desencadenó decenas de mensajes. Entre ellos, destaca en el que Amaia Montero escribe: "No... realmente no entiendes cómo me siento...no lo sabes... para eso tendrías que haber estado y estar en mis zapatos... sé que no lo hizo con mala intención pero probablemente el comentario que ha puesto es el último que yo hubiera escrito... como he dicho... todo tiene un por qué...he sufrido muchísimo cuando yo vea".

Finalmente la cantante reconoce: "Cuando crea conveniente haré lo que tenga que hacer... lo último que necesito es más presión... sé que me queréis y levantáis los brazos siempre por mí lo tengo clarísimo al igual que yo por vosotros y espero que lo tengáis clarísimo... ahora solo necesito curarme y componen con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco".

La última foto publicada por Amaia Montero es la que evidencia una posible despedida. En ella aparecer la propia cantante bajo el título: "Hasta pronto".