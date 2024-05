Alhaurín De la Torre, en Málaga, viste de cine una de sus calles más transitadas con un toldo de crochet

No es el paseo de la fama de Hollywood. Tiene más color y, por supuesto, muchas mas horas de trabajo. Un toldo de crochet viste de cine una de las calles más transitadas de Alhaurín De la Torre (Málaga). A la tradicional lona que protege del sol durante la época estival a los viandantes de la Calle Málaga, este año se suman rostros conocidos del séptimo arte como Tom Cruise, Marilyn Monroe, Leonardo DiCaprio, Whoopi Goldberg, Sylvester Stallone, Antonio Banderas, John Travolta o Olivia Newton-John, pero también Charles Chaplin, Audrey Hepburn o Elvis Presley.

La innovadora cubierta ha sido confeccionada por el taller de crochet, formado por 40 mujeres que desde 2019 ponen toda la ilusión y esfuerzo en la creación de esta obra de arte, elaborada a partir de materiales reciclados, como restos de lana y tela.

En años anteriores no había una temática concreta plasmada en estas lonas, elaboradas con tanto mimo, pero este año han querido poner el acento en el cine y con mucho esfuerzo, ya que "por ejemplo, la cara de Antonio Banderas ha supuesto más de 200 horas de trabajo", calcula Paqui, una de las integrantes del taller.

Este grupo, capitaneado por la profesora Eva Pacheco, pone la "puntilla" en la motivación terapéutica que conlleva elaborar estos originales tapices. "El croché ayuda muchísimo a las personas con alzhéimer, a mi madre por ejemplo. También a las personas que padecen reuma o artrosis, porque mejora la movilidad", puntualiza Pacheco.

"Si me desvelo me pongo a hacer crochet, porque me relaja. Es una terapia para nosotras. Nos olvidamos de los problemas", confiesa Soledad, alumna del taller.

Durante todo el año puntada a puntada elaboran este toldo que inunda de color cada verano el centro urbano de Alhaurín de la Torre y que ha tenido una gran repercusión mediática en países como Francia, Reino Unido o Bélgica. El último en poner el foco ha sido la CNN, que ha grabado un reportaje sobre la repercusión al medio ambiente de este tipo de proyectos.

En este sentido, la artífice del taller resalta, que además de estar elaborado con materiales reciclados, la cubierta de croché "combate los rayos UVA y baja la temperatura de la calle 5 grados".

Desde el año 2019 el tamaño del toldo ha ido creciendo. Empezó midiendo 50 metros cuadrados y ahora ocupa 1.200 metros en calle Málaga. Además, 100 paraguas engalanan la calle Ermita y desde el ayuntamiento se plantean llevar esta colorida decoración a otros puntos de Alhaurín de la Torre.

La economía circular es la base del taller de crochet, ya que el toldo se reutiliza, lavándose y colgándose al año siguiente. Un proyecto que ha recibido el Premio Málaga VIVA 2020 en la modalidad de Economía Circular que entrega la Diputación de Málaga. Además, ha conseguido una mención honorífica en el XXVI Premio Andalucía de Medio Ambiente 2023, otorgado por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com