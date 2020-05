Alessandro Lequio se despide de su hijo Álex: "Eres y serás siempre mi luz"

La muerte de Álex Lequio, fallecido a los 27 años, por un cáncer ha sido un duro golpe para su madre, Ana Obregón, y su padre, Alessandro Lequio.

Este último ha dejado un mensaje en inglés en su cuenta de Twitter despidiéndose de su hijo y afirmando que Álex es y será siempre su luz.

"Ok Àlex got this... i’ll take you out of the woods, but meanwhile remember that you are and will always be my light and my center. Untill the last bullit. It’s the biggest honor to be your father.God bless you Àlex" (Ok, Álex, lo pillo... Te sacaré del bosque, pero mientras tanto recuerda que eres y siempre serás mi luz y mi centro. Hasta la última bala. Ser tu padre es el mayor honor. Dios te bendiga, Álex), ha escrito en Twitter.

Son muchos los mensajes de condolencia que han llegado en las últimas horas tras la muerte de Álex Lequio. Uno de los más emotivos fue el Ramón García, que se despidió en pleno directo y entre lágrimas del joven.