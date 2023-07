Acampada rural en el auditorio de Vigo para ver a Alejandro Sanz: "Estoy más emocionada que el día de mi boda"

Son muchos los que desde el lunes pasado aguardan a Alejandro Sanz, ataviados con colchones hinchables, neveras portátiles, sillas plegables y sacos de dormir para conseguir la mejor ubicación posible para disfrutar del concierto del cantante madrileño. Las colas para conseguir una de las 5000 entradas para pista que puso el Concello de Vigo ya eran una advertencia de lo que iba a suceder. La expectación entre sus fans es máxima. Compartieron 'camping' en Praza do Rei y ahora lo hacen en Castrelos.

A escasas horas de que comience una de las citas más importantes del parque vigués, el nerviosismo aumenta a la vez que los campamentos improvisados. "Estoy más emocionada que el día de mi boda", confiesa Carmen entre risas a Antena 3 Noticias. "Llevo siguiendo a Alejandro desde que tengo 20 años, a mi marido lo conocí más tarde", añade. Así que, como diría el cantautor, "no es lo mismo’".

Al igual que Carmen, Alejandra, de dieciséis años, viene con su madre y su tía desde Bilbao: "Empecé a escucharlo cuando era muy pequeña. Me acuerdo de mi madre poniéndolo en el coche a todas horas y esta va a ser la primera vez que yo lo vea en concierto". Con los nervios y la emoción de una primera cita, madre e hija no dudaron en recorrer los 700 kilómetros que las separaban de su ídolo. "Compartir un día como hoy con ella no tiene precio, ya sabemos cómo son los adolescentes y esto es de lo poquito que ahora nos une", expresa Trini mientras intenta contener las lágrimas.

El tercer artista español más seguido

Veinticuatro Grammy Latinos, cuatro Grammys estadounidenses y más de treinta y cinco años de éxitos innegables son los que catapultan a Alejandro Sanz al podio de los grandes iconos de la música. Una música que trasciende fronteras y que lo ha llevado a colaborar con artistas del panorama internacional como Shakira o Marc Anthony. Y es que el madrileño se ha posicionado ni más ni menos que cómo el tercer artista nacional más seguido, teniendo por delante al grandísimo Enrique Iglesias y a la inconfundible Rosalía.

El cantante suma en Spotify más de diez millones de oyentes mensuales y todos sus conciertos presumen de colgar el cartel de completo. Y, por supuesto, Castrelos no iba a ser menos, ya que sus entradas volaron desde el primer minuto de venta.

La ciudad celeste acoge así la gira 'Sanz en vivo 2023' para revivir la noche mágica que protagonizó en 2010 con la presentación del que era su último trabajo discográfico, titulado 'Paraíso express'. Trece años después, los gallegos disfrutarán esta noche al ritmo de grandes éxitos como 'Amiga mía' o 'Corazón partío', del que seguramente sea uno de los recitales con mayor afluencia del programa estival de 'Vigo en Festas'.