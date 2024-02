7 claves para celebrar el Día del Orgullo Zombi

Cada 4 de febrero se celebra el Día del Orgullo Zombi, una celebración clave para los fans de los muertos vivientes. Su fecha fue elegida por el nacimiento de George A. Romero, considerado el padre del género. Te contamos algunas claves para disfrutar al máximo de este día.

George A. Romero

Cineasta estadounidense famoso por sus películas de muertos vivientes, criticando varios aspectos de la sociedad en la que vivimos. Es el creador de los zombis tal y como los conocemos hoy en día, siendo toda una influencia en el cine, la literatura, los cómics o videojuegos.

Películas

'Yo anduve con un zombi' (Jacques Tourneur , 1943) fue el primer clásico del género, pero la gran obra de referencia fue la primera trilogía de los muertos vivientes de George A. Romero, que comenzó con 'La noche de los muertos vivientes' (1968). Después llegarían otros títulos de culto que ofrecerían nuevas aportaciones al paradigma zombi, como 'Re-Animator' (Stuart Gordon, 1985), 'Braindead, tu madre se ha comido a mi perro' (Peter Jackson, 1992), '28 días después' (Danny Boyle , 2002) o 'Zombies Party' (Edgar Wright, 2004). Varios cineastas españoles se sumaron a la moda, como Jorge Grau con 'No profanar el sueño de los muertos' (1974) o Jaume Balagueró y Paco Plaza con 'REC' (2007).

Videojuegos

La compañía nipona Capcom revolucionó el género de survival horror en 1996 con la saga 'Resident Evil', en donde se mezcla terror, acción, aventuras y supervivencia, añadiendo interesantes aportaciones con la realidad virtual en su séptima entrega. Por su parte, Sega revolucionaría los salones recreativos y las videoconsolas con sus juegos de disparos de 'House of the dead', en donde el jugador tiene que sobrevivir a un apocalipsis zombi poniendo a prueba su puntería. Otra joya del género sería 'The Last of Us', de Naughty Dog en 2013, que trata la historia de unos supervivientes de una pandemia que convierte a la gente en caníbales, con una particular narrativa, mecánicas de juego, destacado diseño visual y sonoro, además de una interesante caracterización de los personajes femeninos que HBO llevaría a una serie de televisión en 2023 con similar éxito.

Cómics

'Walking dead' supuso el gran éxito de Robert Kirkman, Tony Moore y Charlie Adlard, un drama que cuenta la historia de un grupo de supervivientes que busca un hogar seguro durante un apocalipsis zombi. En 2010 sería llevado a una serie de televisión con el mismo nombre, saltando también al mundo de los videojuegos, toda una obra de referencia para los fans.

Libros

Max Brooks, hijo del cineasta Mel Brooks, es autor del libro 'Zombi - Guía de supervivencia' (2003), obra imprescindible para entender el mundo de los muertos vivientes, donde explica con todo detalle qué es un zombi, cómo sobrevivir a un apocalipsis, defenderse y mantenerse a salvo. En 2006 publicaría "Guerra mundial Z: Una historia oral de la guerra zombi", en la que relata una guerra entre humanos y muertos vivientes por todo el planeta, adaptándose al cine y al videojuego.

Marcha Zombi

Marchas organizadas en donde las personas acuden disfrazadas de muertos vivientes, caminando o corriendo por diferentes ciudades, recorriendo calles, parques, centros comerciales o lugares públicos de gran concurrencia, con el objetivo de divertirse recreando esta postal terrorífica.

Simulación zombi

Actores y especialistas que se maquillan, visten y actúan como muertos vivientes en un escenario perfectamente ambientado, en el que espectador sentirá estar dentro de un auténtico apocalipsis zombi, teniendo que ponerse a salvo y sobrevivir a los ataques.