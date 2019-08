Tal día como hoy hace 42 años, el Rey del Rock, Elvis Presley, moría en Memphis, Tennessee, de un ataque al corazón . Tenía 42 años y su muerte se relacionó con el abuso de medicamentos y de drogas. El último tiempo no había sido muy bueno para Elvis. Muchos lo veían como una caricatura grotesca de lo que había sido.

Había aumentado de peso y le costaba mucho terminar los conciertos. El mismo día de su muerte su mansión de Graceland se convirtió en un santuario y a partir de entonces nacía una de las grandes leyendas de la historia de la música contemporánea.

Elvis Presley es reconocido en todo el mundo por la potencia y versatilidad de su voz, el estilo que lo persiguió durante los primeros años de su carrera y la difusión del rock and roll. Del gospel al rockabilly, del country al blues y finalmente pop, el registro musical de la leyenda es inmenso, lleno de matices, ritmos, actitudes y estilos de voz; sin embargo, "el Rey" interpretó algunas de las canciones más tristes y melancólicas en habla inglesa que se han escrito jamás.

Precisamente fue " When no one stands alone" la canción que escogió su única hija, Lisa Marie Presley, para rendirle homenaje el año pasado. Ahora anuncia que prepara un libro donde contará los secretos de su padre, Elvis Presley, y su exmarido, Michael Jackson, los dos reyes de la música.