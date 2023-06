4 famosos que tienen vitíligo: desde Michael Jackson a Juan y Medio

Seguro que en alguna ocasión has visto a algún hombre o mujer lleno de manchas blanquecinas por la cara, el cuerpo o por sus extremidades, estas personas tienen una patología llamada vitíligo, que afecta a uno por ciento de la población a nivel mundial.

El vitíligo es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca a las células que producen melanina, el pigmento encargado de darle color a nuestro cabello y piel. Aunque puede aparecer a cualquier edad, la mayor parte de las personas desarrolla esta predisposición genética antes de los 20 años. Asimismo, también afecta más a mujeres que a hombres.

Hoy, día 25 de junio, conmemoramos el Día Mundial del Vitíligo. Esta fecha fue establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la intención de concienciar, difundir información y promover la lucha contra esta enfermedad, así como acabar con la discriminación hacia las personas que la padecen.

¿Cómo tratar el vitíligo?

Esta patología de la piel se puede tratar, pero la elección del tratamiento dependerá de la edad, la extensión y la ubicación de la piel involucrada, así como de la velocidad de avance de la enfermedad y de cómo afecta a tu vida diaria.

En la actualidad, los tratamientos más utilizados son los corticoides tópicos e inhibidores de la calcineurina. Otra de las opciones es emplear medicamentos y terapias con luz para ayudar a devolverle el color a la piel o hacer que su tono sea más uniforme, pero los resultados son impredecibles y pueden tener efectos secundarios graves. Por ello, los profesionales pueden sugerirte que primero intentes mejorar la apariencia de tu piel con productos autobronceantes o maquillaje.

Por último, si la fototerapia y los medicamentos no han funcionado para acabar con el vitíligo, algunas personas pueden ser candidatas para la cirugía mediante injerto de piel, injerto de ampollas o trasplante de suspensión celular. Ahora bien, los posibles riesgos incluyen cicatrices, infecciones y un tono de piel desigual.

¿Qué famosos tienen vitíligo?

Personajes famosos de todo el mundo han aprendido a vivir con esta enfermedad y se han sumado a campañas que buscan eliminar la estigmatización de personas que sufren de vitíligo. ¿Quieres conocer a algunos de ellos?

Michael Jackson. Durante décadas, las especulaciones sobre el blanqueamiento de su piel rodearon a la figura del cantante, pero tras su muerte, una autopsia reveló que padecía vitíligo.

Winnie Harlow. La canadiense de 24 años es la primera modelo profesional con vitíligo. Además, como es de raza negra, las manchas en su piel destacan aún más. Por desgracia, de pequeña fue víctima de bullying, lo que la llevó a pensar en el suicidio. Hoy en día, es una de las modelos más cotizadas del mundo.

Tamar Braxton. La actriz y cantante estadounidense tiene vitíligo en las manos. Al principio, tenía cierto complejo y no dejaba que se le viera, pero optó por aceptarse tal cual es.

Juan y Medio. El presentador almeriense también tiene esta enfermedad en la piel. Así lo afirmó en una carta publicada en la Asociación de Paciente de Vitíligo en España (Aspavit): "Tengo vitíligo, ¿y qué? Nadie me ha rechazado jamás por mis manchas. Creo firmemente que alguna diferencia en el tono de mi piel en zonas muy concretas de mi cuerpo no me hacen ni mejor ni peor a los ojos de los demás. Mis parejas no me dejaron por ello. No me echaron de ningún trabajo. No me han impedido entrar o salir en ningún recinto."