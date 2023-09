Las 10 canciones más alegres del mundo, según la ciencia

Seguro que todo el mundo ha sentido, en un concierto o en la intimidad de su casa, cómo la piel se ha erizado al escuchar una canción. Las emociones están muy vinculadas a los distintos géneros musicales. Este verano, los éxitos no han parado de sonar. Pero, a pesar de ello, según la ciencia la canción más alegre de la historia no es, ni mucho menos, una de este año.

Según un estudio realizado por la Universidad de Groningen, en Holanda, algunos de los criterios a tener en cuenta para encontrar las canciones que alegran a todo el mundo, son los siguientes: un tempo medio por encima de las 140 pulsaciones por minuto y la predominancia de las escalas mayores.

Además, los mensajes de las canciones también tienen mucho que ver en esta felicidad. Los versos sin sentido claro o sobre acontecimientos agradables y positivos ponen feliz a las personas. Es por ello, que siguiendo estos patrones que se repetían en ciertas canciones que los encuestados calificaban como canciones alegres, se han elegido un total de diez éxitos.

En lo más alto de la lista se encuentra 'Don’t Stop Me Now', de Queen. Le siguen otros temas como 'Dancing Queen', de ABBA; 'Uptown Girl', de Billy Joel; 'Eye of the Tiger', de Survivor; 'I’m a Believer', de The Monkees; 'Girls Just Want to Have Fun', de Cyndi Lauper; 'Livin’ On a Prayer', de Bon Jovi; 'Walking on Sunshine', de Katrina & The Waves; 'I Will Survive', de Gloria Gaynor y en el último puesto está 'Good Vibrations', de The Beach Boys.

Un hotel dedicado a la música

En el centro de Madrid, hay un hotel dedicado exclusivamente a la música. Es el Hard Rock Hotel y muchos de sus clientes acuden a sus habitaciones por la vinculación directa que tienen con la música. Su director de marketing, Albert Español, explica que "podemos encontrar desde música pop, disco, rock". Además, hace especial hincapié en una de las experiencias que los clientes pueden solicitar de forma totalmente gratuita: "Si quieren, a la hora de hacer el check-in, se puede solicitar un servicio de guitarras en la habitación".

Estas guitarras incluyen un amplificador y, también, cascos para no molestar a los clientes de las habitaciones contiguas. Todo aquel que quiera, puede disfrutar de esta experiencia, hasta los que no conocen cómo funciona este instrumento. "En las habitaciones del hotel, ponemos a disposición del cliente tutoriales para aprender a tocar la guitarra, para aquel que no sepa", cuenta Español.

Otra de las experiencias que tiene el Hard Rock Hotel es un "programa de vinilos", según muestra Albert en una de las suites del hotel. Cuando el cliente pisa la habitación puede disfrutar de sus canciones preferidas en forma de vinilo.