Un revelador estudio detalla cómo y por qué se olvidan los recuerdos de cuando eres bebé

A lo largo de nuestra vida surgen muchas preguntas. Pero seguro que hay una en la que coincidimos la mayoría: ¿Por qué no recordamos nada de cuando éramos bebés? Quizás muchos aseguren que sí se acuerdan de aquella noble época, pero un estudio publicado en la revista 'Science' lo niega. Investigadores señalan que lo más probable es que esos recuerdos se implantaron al ver fotos o escuchar historias de la familia. Se consolidan en el cerebro haciendo parecer que son recuerdos como unas vacaciones recientes.

Este estudio señala que las personas no recuerdan nada antes de los 3 años. La capacidad de memoria de los niños no madura completamente hasta los siete años. "En el momento en que el cerebro aprende a un ritmo que nunca volverá a mostrar durante toda la vida, esos recuerdos parecen no quedarse en el cerebro", comenta el neurocientífico Flavio Donato de la Universidad de Basilea.

Al parecer, según el trabajo publicado en la prestigiosa revista científica, el cerebro en realidad puede crear recuerdos antes de los 3 años, aunque quizás de una manera diferente a los recuerdos de los adultos, y esos recuerdos pueden persistir hasta la edad adulta. Pero no podemos acceder a ellos conscientemente.

Para descubrir cómo funciona este proceso natural en el que no recordamos nada de cuando éramos bebés, los investigadores estudian a niños pequeños en un laboratorio para realizarles pruebas de memoria y manipulando los recuerdos de los roedores con herramientas modernas como la optogenética, que puede activar selectivamente las neuronas que codifican un recuerdo particular.

Experimentos que pueden dar con la clave

Tienen bastante optimismo los investigadores del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano que estos experimentos puedan ser la clave para comprender cómo se olvidan los recuerdos tempranos y cómo las destellos de esos recuerdos tempranos podrían moldear nuestras vidas posteriores.

El objetivo es descubrir cuándo el cerebro en desarrollo activa la capacidad de formar recuerdos accesibles a largo plazo. "Es realmente difícil avanzar para plantear otras preguntas si no sabemos exactamente cuándo sucede", asegura la científica Sarah Power.

Los primeros datos indican que se activa alrededor de los 20 meses. Los niños de esa edad que aprendieron a asociar un juguete con un lugar determinado en cada habitación pueden recordar la información hasta por 6 meses, mientras que los niños más pequeños solo la recuerdan por aproximadamente 1 mes.

