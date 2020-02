Regresa a la Tierra Cristina Koch, la mujer que más tiempo ha pasado en el espacio

La Estación Espacial Internacional está considerada uno de los mayores logros de la ingeniería y en su interior los astronautas investigan cada detalle del Universo. Este jueves, una de sus inquilinas ha batido el récord de permanencia de una mujer en el espacio. Y no es la única marca que ha pulverizado.

Cristina Koch es la astronauta de los 328 días, el viaje espacial más largo de la historia para una mujer. El 14 de marzo de 2019 llegó a la Estación Espacial Internacional y, durante el tiempo que lleva en el espacio, ha trabajado en el mantenimiento de la base orbital, ha realizado divulgación científica y ha llevado a cabo numerosos experimentos. Ella misma es parte de uno de ellos al analizar cómo su cuerpo cambia en el espacio.

Se queda a tan sólo doce días de romper el récord de permanencia en órbita, que es de 340 días.

La astronauta declara que "echo mucho de menos a mi familia y a mis amigos, pero si pudieran visitarme no volvería a la Tierra hasta dentro de mucho tiempo porque amo mi trabajo y me he adaptado perfectamente a la vida en el espacio.

Koch también ha hecho historia al protagonizar la primera caminata espacial femenina al lado de su colega, Jessica Meir, el 18 de octubre de 2019.

En total, ha realizado 6 salidas y ha pasado 42 horas y 15 minutos fuera de la Estación. Este jueves ha vuelto a la Tierra y quizá vuelva al espacio para convertirse en la primera mujer que pisa la Luna o Marte.