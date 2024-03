La nueva tripulación de mujeres astronautas análogas que viajarán con 'Hypatia'

Marina Martínez (geóloga), Mónica Roca Aparici (ingeniera en telecomunicaciones), Jennifer García Carrizo (publicista), Estel Blay Carreras (ingeniera aeroespacial), Laura González Llamazares (ingeniera aeroespacial), Lucía Matamoros (nanotecnóloga), Anna Barch Valls (matemática), Ariadna Farrés (matemática) y Helena Arias (ingeniera mecánica) son las tripulantes que viajarán hasta la 'Mars Research Desert Station', un pequeño rincón del desierto de Utah (EUA) para estudiar cómo sería la vida en Marte.

Todas tienen algo en común: la pasión por la ciencia y el espacio. "Toda la vida he querido ser astronauta, de pequeña decía: 'mamá, quiero se astronauta', pero por falta de referentes en el último momento dije: '¡que miedo! me voy a comunicación', y estudié relaciones públicas. Ahora he visto una oportunidad y quiero inspirar a otras niñas", nos cuenta Jennifer de 31 años que se dedica a la comunicación y, como periodista, documentará la experiencia.

Ese es uno de los objetivos de este proyecto, fomentar vocaciones científicas, en especial, entre las niñas y las chicas más jóvenes.

Un sector, según las representantes de Hypatia, muy masculinizado, "solo el 11 % de las astronautas son de género femenino", afirma la matemática Anna Bach. "Me parece proyecto fantástico para dar visibilidad a las mujeres en estos roles científicos", nos cuenta Laura González Llamazares, de 29 años nacida en León.

La tripulación está liderada por la comandante Ariadna Farrés Basiana (42), investigadora en el centro de vuelo espacial Goddard de la NASA, en Estados Unidos, desde donde ha participado en el lanzamiento del telescopio 'James Webb'. Farrés destaca la importancia de ser un equipo interdisciplinario y generacional, ya que "la diversidad de carreras, especialidades y experiencia significa la diversidad de la mujer en la ciencia".

Los proyectos de investigación de la nueva tripulación tienen que ver con la sostenibilidad y el desarrollo de placas solares marcianas resistentes al polvo del planeta rojo, el desarrollo de sistemas de teledetección de la Tierra desde el espacio, el diseño de protocolos para recoger muestras de material geológico de la Luna para analizarlo en la Tierra, la monitorización de la conducta de las astronautas análogas en una situación de aislamiento o un proyecto para gestionar de forma circular los residuos de la tripulación.

La nueva misión 'Hypatia II' tendrá lugar del 2 al 15 de febrero de 2025, coincidiendo con la jornada 11F, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Mientras, harán reuniones mensuales para avanzar los proyectos de investigación y trabajar en una preparación física "mínima y necesaria para evitar lesiones y mantenerse saludable".

