Unas misteriosas formas han aparecido sobre la Tierra: "La atmósfera es más compleja de lo que esperábamos"

Importantes novedades sobre todo lo que rodea a nuestro planeta. La misión GOLD (Global-scale Observations of the Limb and Disk) de la NASA ha revelado sorprendentes formaciones en forma de C y X en la ionosfera, la capa electrificada de gas que rodea la Tierra. Aunque estas formaciones alfabéticas ya habían sido observadas anteriormente, en esta ocasión GOLD las ha detectado con mayor claridad y en momentos y lugares inesperados, lo que sugiere que aún hay mucho por aprender sobre la ionosfera.

La ionosfera, situada entre 80 y 640 kilómetros sobre la Tierra, se carga eléctricamente durante el día debido a la energía solar, creando una agrupación de partículas cargadas conocida como plasma. Este plasma permite que las señales de radio viajen a grandes distancias. Cerca del ecuador magnético, las partículas cargadas se canalizan creando densas bandas de partículas al norte y al sur del ecuador, llamadas crestas. Por la noche, cuando la energía solar disminuye, se forman bolsas de plasma de baja densidad, conocidas como burbujas, que pueden interferir con las señales de radio y GPS.

GOLD, gracias a su órbita geoestacionaria, puede monitorear estas características durante largos periodos, a diferencia de observaciones anteriores que solo ofrecían breves atisbos. Esta capacidad prolongada ha permitido a los científicos observar formaciones en la ionosfera durante periodos de calma geomagnética, algo inesperado.

"Los informes anteriores sobre fusiones se dieron solo durante condiciones geomagnéticamente perturbadas; es una característica inesperada durante condiciones geomagnéticas tranquilas", comentó Fazlul Laskar, del Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial (LASP) de la Universidad de Colorado, autor principal de un artículo sobre este descubrimiento publicado en el 'Journal of Geophysical Research: Space Physics'.

Las formaciones en forma de X, observadas previamente tras tormentas solares o erupciones volcánicas, ahora han sido vistas por GOLD durante "tiempos de silencio", sugiriendo que otros factores deben estar involucrados. Modelos informáticos indican que estas X podrían formarse cuando cambios en la atmósfera inferior empujan el plasma hacia abajo.

Además de las formaciones en X, GOLD ha descubierto burbujas de plasma en forma de C, indicativas de una fuerte turbulencia en la ionosfera. Mientras que las burbujas de plasma generalmente son largas y rectas, estas burbujas en forma de C y C invertida, formadas por los vientos terrestres, son una rareza. Modelos sugieren que una forma de C se produce si los vientos aumentan con la altitud en el ecuador magnético, mientras que una forma de C invertida ocurre si los vientos disminuyen con la altitud.

En un artículo de noviembre de 2023, otros científico de LASP, Deepak Karan, y sus colegas informaron sobre estas burbujas en forma de C apareciendo sorprendentemente juntas, lo que sugiere una fuerte turbulencia atmosférica, como un vórtice o cizalladura del viento. "El hecho de que tengamos formas muy diferentes de burbujas tan juntas nos dice que la dinámica de la atmósfera es más compleja de lo que esperábamos", dijo Jeffrey Klenzing, del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com