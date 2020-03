La OMS confirma que el coronavirus no se contagia a través del aire

La Organización Mundial de la Salud asegura en su último informe que el coronavirus no se contagia por el aire. La OMS dice que el COVID-19 no queda suspendido en el aire y, por tanto, no nos vamos a poder contagiar por el solo hecho de respirar por ejemplo en una calle o en un supermercado. Ahí no sería necesaria esa mascarilla.

Sí nos podríamos infectar, eso sí, si alguien tose cerca de nosotros. En ese caso sí nos podemos contagiar; hay que guardar, recuerden, más de un metro de distancia. También nos podemos contagiar por tocar la misma superficie o un objeto; por eso es muy importante, lo reiteramos, lavarse las manos habitualmente.