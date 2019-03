El hombre con medio cuerpo

Kenny Easterday nació hace 35 años en West Aliquippa, Pensilvania, el doctor le dijo que solo viviría hasta los 21, ahora vive con su novia y tiene dos hijos, Desiree y Dylan.

Kenny nació con una rara enfermedad, sacral agenesis, que causó que su espina dorsal se pudiera desarrollar completamente. Cuando tenía sólo seis meses los doctores decidieron amputarle las dos piernas a la altura de la cadera y usaron parte de su tibia para completar su espina dorsal parcialmente formada.

Desde pequeño no quiso usar prótesis y siempre ha andado con las manos o se ha movido en monopatín. Se hizo conocido cuando en 1988 protagonizó una película sobre su vida llamada "The Kid Brther" y este año se estrenó un documental sobre vida "The Man With Half A Body".