Día Mundial del ahorro de energía 2020: 8 gestos que te harán ahorrar energía en casa y en el trabajo

Hoy, miércoles 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía 2020. Dentro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU, el séptimo es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Ahorrar energía es imprescindible, ya no solo de cara a la factura de la luz, sino para hacer frente al cambio climático.

Los gobiernos tienen una gran responsabilidad en materia energética y de cuidado del medioambiente: promover políticas que favorezcan la energía renovable o realizar campañas de concienciación entre los ciudadanos deben ser puntos a tratar en las agendas de todos los países. Sin embargo, nosotros también debemos tomar conciencia de nuestros actos y de su repercusión en el medio ambiente. Con X simples gestos podemos ahorrar energía y cuidar nuestro entorno:

- Apaga la luz. La primera medida para ahorrar energía es obvia. Cuantas menos luces tengas encendidas, menos consumiras. Coge el hábito de apagar la luz cada vez que sales de una habitación ¡Lo notarás en tu factura!

- Vigila el termostato. En Invierno la temperatura no debe sobrepasar los 20 grados y en verano debe rondar los 25. El uso de calefacción y aire acondicionado a temperaturas extremas provoca un sobreesfuerzo en los electrodomésticos y un consumo extra de energía que se notará en el recibo de la compañía eléctrica. No olvides cerrar las ventanas cuando tienes el aire acondicionado encendido y que las persianas juegan un papel clave para mantener la temperatura: deben estar abiertas de día y cerradas de noche en invierno y abiertas de noche y cerradas de día en verano.

- Clase A+++. Los electrodomésticos de la clase A+++ consumen un 70% menos de energía que uno de clase media. El incremento de precio a la hora de su compra se amortiza rápidamente a la hora de costear su consumo.

- Lavadora llena a 800 revoluciones. Antes de poner una lavadora, vigila que esté llena, procura ponerla a 30ºC y 800 revoluciones como máximo o en el modo ECO.

- Vigila el frigorífico y el congelador. Una nevera muy llena consume una gran cantidad de electricidad. Procura tener los alimentos bien colocados y no los arrimes a las paredes del frigorífico. En el caso del congelador limpialo con frecuencia para evitar hielo y procura descongelar en la nevera en lugar de en el microondas.

- Luces led. A medida que tus bombillas se vayan fundiendo aprovecha para cambiarlas por luces led. Consumen mucho menos y tendrás mayor cantidad de luz. ¡Todo son ventajas!

- Desenchufa lo que no uses. Cualquier electrodoméstico o dispositivo electrónico que esté enchufado aunque no esté funcionando consume el 7% de energía que usa a pleno rendimiento. Puede parecer poco pero cada enchufe cuenta.

- Pásate a las energías renovables. Vives en una casa y tienes opción a instalar paneles solares o una mini central de biomasa ¡No lo dudes! Puedes llegar a vender la energía que te sobre a una compañía eléctrica. En caso de que vivas en una comunidad de vecinos que no está interesada en las energías limpias prueba con una compañía que garantice que la energía que te suministra proviene de fuentes renovables.