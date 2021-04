La epigenética, el campo en desarrollo que puede predecir la función de nuestros genes ante las infecciones

La situación de la Semana Santa no es la misma de la que tuvimos en Navidad cuando nos juntamos todas las familias a celebrar. Semana Santa es una fiesta distinta: de salir, moverse o andar por la naturaleza. Venimos con la experiencia de lo que ha pasado en Navidad y la gente es consciente de lo que está ocurriendo y se cuida un poquito más. Poder hacer vida normal en otoño depende de muchos factores. Si entendemos la normalidad como la libre circulación de personas o de la economía, tardarán un poco más en llegar y no sé si estarán listas para agosto.

La crisis de la vacuna de AstraZeneca

Hay un poco de nerviosismo político con las vacunas. Es una consecuencia de las medidas de farmacovigilancia y de tratar de determinar qué es lo que está pasando y detallarlo. Parece que los efectos de trombos son algo muy minoritario y es muy posible que sea parecido a los datos que se obtuvieron cuando se revisaron los casos de hasta qué punto había personas con los coágulos.

La FDA (EEUU) suele ser bastante rápida con estas cosas y sus procedimientos suelen ser un poquito más rápidos que los de la EMA, así que confío que en una semana tengan los datos y emitan un comunicado sobre la vacuna de Janssen y se haga algo.

¿Cómo valora el estudio de la fundación Josep Carreras que establece que un 13% de la población está predispuesta genéticamente a desarrollar un Covid grave?

Una cosa es un condicionante genético y otra cosa es que tengamos mutaciones o genes que tengan variantes que nos hagan ser más suceptibles. La epigenética es un campo muy interesante, en desarrollo, que tiene que ver con cómo nos comportamos con nuestro genoma a lo largo de nuestra vida y si esa expresión de genes que tenemos en un momento determinado condiciona a los genes que vamos a tener más adelante. Puede estar condicionado por factores como la alimentación, la exposición a químicos o haber pasado infecciones.

Hay una corriente en la inmunología que es la inmunidad entrenada. Establece que si hemos pasado una infección o nos han puesto cierta vacuna eso nos condiciona a ser menos susceptibles a pasar otras infecciones posteriores o a reaccionar mucho más fuerte.

Sanidad prohíbe las mascarillas de grafeno por su potencial riesgo de inhalación de partículas de este material

Las mascarillas que se han aprobado y no tienen ninguna toxicidad está muy claro cuáles son y son en las que se debería seguir insistiendo y abaratando su uso. El resto que no cumplen o tienen efectos que no son los que se esperan de ellas tienen que retirarse.

¿Qué opina del experimento pionero de investigadores españoles en China que ha logrado crear embriones con células de seres humanos y de monos?

Es un tema ético que traerá muchas consecuencias de cara al futuro. España es líder mundial en trasplantes pero a pesar de eso muchas personas están esperando y esto podría ser una esperanza. El tema es si se usan embriones o no o células hematopoyéticas o madre de cualquier tipo en el caso de que se quiera regenerar. Es un debate que estará sobre la mesa en los próximos años porque va para largo.