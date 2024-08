Descubren en Marte una reserva de agua que podría llenar los océanos de la superficie del planeta

Se descubre la mayor reserva de agua de Marte. Han sido datos datos sísmicos de la sonda de exploración Insight de la NASA las que han revelado la existencia de este fenómeno. Se trata de una reserva de agua subterránea hallada en el interior del planeta. De hecho, es una cantidad importante, tanto que podría llegar a llenar los océanos de la superficie del planeta de 1 o 2 kilómetros de profundidad.

Sin embargo, a pesar de que este suceso es una excelente noticia para los que estudian la historia y la evolución de Marte, un planeta cuyos océanos desaparecieron hace más de 3.000 millones de años cuando se perdió su atmósfera, esconde una triste realidad. Lo cierto es que estas aguas se encuentran a tal profundidad, entre 11,5 y 20 km, que sería imposible extraerla y poder abastecer a una posible futura colonia en el planeta.

Un equipo de varios países dirigido por el Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de San Diego, en Estados Unidos, es el autor de este estudio. Algunas de sus observaciones señalan que el agua podría estar almacenada en poros de las rocaso incluso en grietas de las mismas.

Este novedoso hallazgo ayudará a encontrar respuestas sobre el pasado geológico del planeta así como a comprender la evolución del clima en el mismo. Michael Manga, uno de los autores del estudio ha explicado a EFE: "El agua es necesaria para la vida tal y como la conocemos. No veo por qué (el depósito subterráneo) no es un entorno habitable. En la Tierra es así: las minas profundas albergan vida, el fondo de los océanos también. No hemos encontrado ninguna prueba de vida en Marte, pero al menos hemos identificado un lugar que, en principio, debería poder albergar vida".

¿Hubo vida en Marte?

Esta es la pregunta que se hacen muchos científicos. Es por ello, que desde hace años, envían sondas para analizar la evolución del clima y la superficie. Una de esas sondas es la de InSight. La sonda InSight fue una misión de la NASA que se lanzó en mayo de 2018 y aterrizó en Marte en noviembre de ese mismo año. Su objetivo principal era estudiar el interior del planeta rojo para comprender mejor su formación y evolución. Perduró allí durante cuatro años hasta que regresó a la Tierra en 2022.

Al analizar la velocidad a la que las ondas sísmicas viajaban a través del suelo y las distintas capas de Marte, los científicos pudieron sacar conclusiones sobre la composición y las características del material que se encuentra debajo de la superficie.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com