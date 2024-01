Científicos alertan de virus zombies que podrían causar una nueva pandemia

Un grupo de científicos del laboratorio Information Génomique et Structurale (IGS-CNRS) de Marsella, en Francia, han alertado sobre la posibilidad de la llegada de una nueva pandemia en el futuro. Esta podría estar ocasionada por un virus que lleva más de 30.000 años congelado.

Así lo ha explicado Jean-Michel Claverie, genetista en la Universidad de Aix-Marsella. El virus en cuestión es conocido como virus zombie o Pithovirus sibericum. Este virus zombie ha sido descubierto por los investigadores de dicho laboratorio en una capa de permafrost siberiano ubicada en la zona noroeste de Siberia.

La viróloga Marion Koopmans defendió en 'The Guardian' que "no sabemos qué virus hay en el permafrost, pero creo que existe un riesgo real de que haya uno capaz de desencadenar un brote de enfermedad, por ejemplo una forma antigua de polio. Tenemos que asumir que algo así podría suceder", advirtió.

Según indica Claverie, los microbios presentes en el Ártico podrían ocasionar esta situación después de que el calentamiento global y el aumento de la actividad y de la presencia de barcos en la zona aceleren el proceso de descongelación y deshielo.

Si continúa el proceso de descongelación, hay probabilidades de que estos virus y otros queden libres y terminen desencadenando nuevas enfermedades. Sin embargo, el grupo de científicos que ha descubierto este virus ya ha aislado las cepas del microbio para evitar la posibilidad de que provoque una nueva pandemia a nivel global.

"Por el momento, los análisis de las amenazas pandémicas se centran en enfermedades que podrían surgir en las regiones del sur y luego extenderse al norte. Se ha prestado poca atención a un brote que podría surgir en el extremo norte y luego viajar al sur, y creo que eso es un descuido. Hay virus ahí arriba que tienen el potencial de infectar a los humanos y provocar un nuevo brote de una enfermedad", ha asegurado Claverie.

Pero no solo se han aislado las cepas, sino que también se ha planificado una red de vigilancia en la zona del Ártico, donde fue hallado el virus, para intentar identificar la posible enfermedad y poder tratar a las personas que puedan infectarse.

Respecto a los virus aislados en 2014, Claverie ha explicado que "solo podían infectar amebas y no representaban ningún riesgo para los humanos". No obstante, prosigue, "eso no significa que otros virus, actualmente congelados en el permafrost, no puedan provocar enfermedades en los humanos. Hemos identificado rastros genómicos de poxvirus y herpesvirus, que son patógenos humanos bien conocidos, por ejemplo".